El futuro pasa por sus ojos

Los cuerpos técnicos de once selecciones navarras se dieron a conocer este jueves en la sede de la Federación Navarra de Fútbol. La actividad de los combinados territoriales se retoma este 2021 después de que se paralizara en marzo del 2020 por la covid19. Las selecciones de fútbol sala comenzaron los entrenamientos en abril de este año y ahora lo hacen las de campo.

En concreto, este jueves se presentaron los cuerpos técnicos de la selecciones de fútbol campo masculinas (aficionada, sub 16, sub 14, y sub12), las femeninas (sub17, sub15 y sub12), las masculinas de fútbol sala (sub19 y sub 16) y las femeninas de fútbol sala (sub19 y sub16). Los entrenadores estuvieron acompañados de Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol; Félix González Uriarte, responsable de selecciones de la FNF, y Miguel Merino, director deportivo de la federación.

Pese a que se va a intentar retomar la actividad con la mayor normalidad posible, las selecciones de campo verán reducida su competición a dos fases. “Siempre se han celebrado tres fases pero en esta ocasión serán dos, en febrero y en mayo o junio”, explicó Del Amo. El presidente de la FNF añadió que las selecciones navarras saben “competir”. “Hemos tenido un año muy difícil y hemos parado la actividad de las selecciones territoriales. Necesitamos ver a chicos y chicas para nuestros combinados”, señaló.

El director deportivo de la FNF, Miguel Merino, destacó la importancia de las selecciones. “Se han retrasado los campeonatos nacionales de fútbol campo pero los de fútbol sala mantienen las fechas. Para nosotros resultan muy importante las selecciones. Vamos a intentar activar todo lo que podamos nuestras relaciones con todas las zonas de Navarra. El objetivo es sacar las selecciones a todas las zonas para que ese sentimiento o esa sensación de que estén en todos los rincones se vea reflejado en hechos, en partidos amistosos”.

Merino hizo hincapié en el nivel de competición de las selecciones navarras. “Lo que tenemos claro es que todas las selecciones, de campo y de sala, compiten a un nivel muy bueno. Eso se debe al carácter de los jugadores y a la buena selección que hacen los técnicos. Al final los resultados salen. Siempre nos hemos caracterizado por competir y darlo todo”, indicó.