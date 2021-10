El viaje redondo de Fermín Úriz

"Desde hace unos años tengo un Excel con todos los partidos jugados, minutos, goles, asistencias y tarjetas. Me falta algún dato de mis inicios en el San Juan y del paso por el Izarra y la Mutilvera. Para sacar con exactitud los de la Peña Sport subí un día a las oficinas a ver las actas”. Esta frase bien podría firmarla un analista deportivo, pero es de Fermín Úriz (Pamplona, 1988), quien el pasado sábado cumplió su partido 300 con la Peña Sport: “Nunca me lo había planteado, pero siempre es bonito llegar a una cifra tan alta, redonda y significativa”.

El navarro inició su noviazgo con el equipo tafallés en el año 2009. Como en cualquier relación, ha habido etapas mejores y peores, pero tanto el jugador como el club han tenido siempre una conexión especial. “Salí de juveniles en Osasuna y me llamó el San Juan que justo había subido a Tercera. La siguiente temporada ya fui a la Peña Sport. Subimos a Segunda B, bajamos, volvimos a subir... Me fui varias veces y he vuelto otras tantas. No sé por qué me he quedado en Tafalla, pero estoy muy a gusto. Te tratan muy bien”, reconoce.

La relación se fue consolidando y en total son ya 12 temporadas de matrimonio, nueve de ellas completas. La estabilidad se consiguió por el interés de ambas partes. Dar y recibir, como en todo: “Yo he podido aportar goles, asistencias y buen ambiente. La Peña Sport me ha dado emociones que en otros ámbitos no puedes conseguir. He podido jugar en campos de Primera División o vivir momentos únicos como el playoff de ascenso contra el Castellón, donde remontamos en Tafalla en el último minuto”.

El atacante no se arrepiente de nada en su carrera deportiva, pero sí reconoce cierta incertidumbre sobre qué hubiera pasado de aceptar ofertas fuera del fútbol navarro. “Te quedas con esa duda. He jugado con y contra jugadores que ahora están en la elite. En las mismas fechas que yo levanté el trofeo de campeón de Tercera, César Azpilicueta ganó la Liga de Campeones. Jugó conmigo en Osasuna y mira... Son cosas que siempre piensas, pero estoy contento con lo que he conseguido en el fútbol regional navarro”.

Porque Fermín Úriz ha logrado ser respetado y reconocido en un mundo de mucha competencia. Su figura ha traspasado lo deportivo y ahora siente el cariño del aficionado. Para muestra, la anécdota que recuerda: “El pasado 14 de agosto en las ‘no fiestas’ de Tafalla se me acercaron unos chavales que eran diez o doce años más jóvenes que yo. Me dijeron que era su ídolo. Te gratifica el hecho de que puedas servir de motivación a un niño o que seas un referente para los chavales del pueblo”.

A sus 33 años tiene la ilusión de un juvenil para desplazarse cuatro días a la semana a Tafalla y entrenar. “Cada año cuesta más mantenerse en forma, pero yo voy feliz a entrenar y echarme unas risas. Me siento en forma, activo y no tengo otra cosa que hacer por las tardes. Todavía siento que me llama el hecho de competir contra otros y mejorar”, apunta.

La temporada actual está siendo complicada con solo dos puntos de 18 posibles. En situaciones así, un capitán es mucho más que la persona que lleva el brazalete. “Hay que animar al vestuario, pero la Peña Sport siempre se ha caracterizado por ser una familia y estar siempre unidos. Ante el Cayón fue un golpe muy duro, porque nos volvieron a empatar en el descuento, pero lo bueno del fútbol es que pronto llega el siguiente partido”. Y la siguiente estación para el equipo navarro es en un histórico estadio como El Sardinero, donde se medirán al Rayo Cantabria. ¿Será el 301 de Fermín Úriz?

Unai Jauregi: "Hace la labor de unir al vestuario. Es una persona de 10"



Uno de los entrenadores que mejor conoce a Fermín Úriz es Unai Jauregi, el actual técnico de la Peña Sport. Ambos coincidieron también en la Mutilvera. “La mayor virtud que tiene es que está en el momento oportuno y justo. Es una característica muy complicada en un jugador de fútbol. Además se asocia bien, rompe al espacio y define muy bien”, apunta el míster navarro. Pero, además, el futbolista de 33 años es uno de los pilares en el vestuario del equipo tafallés. “Como persona... qué voy a decir. Es el capitán. El que siempre está y anima a todos. Hace la labor de unir al vestuario. Es una persona de 10”, reconoce Jauregi.