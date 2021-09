Dani Santafé, de Tajonar a Grecia

fútbol ha llevado a Dani Santafé Mena (Valtierra, 1997) a 2.450 kilómetros de su casa. Una llamada del Asteras Trípoli griego en mayo cambió su vida. Hizo las maletas de inmediato rumbo a un equipo de Primera. Entonces terminaba su ciclo en ocho años en Tajonar. Cambio de chip. Ahora está inmerso en una aventura que tiene un horizonte de tres temporadas, el contrato que ha firmado con su nuevo club. Humilde y pausado, Santafé afronta el reto con calma pero ambicioso. El(Valtierra, 1997) a. Una llamada delen mayo cambió su vida. Hizo las maletas de inmediato rumbo a un equipo de Primera. Entonces terminaba su ciclo en Osasuna Promesas . Había permanecido. Ahora está inmerso en una aventura que tiene un horizonte de tres temporadas, el contrato que ha firmado con su nuevo club. Humilde y pausado, Santafé afronta el reto con calma pero ambicioso.

La ciudad de Grecia de 30.000 habitantes ha acogido al exjugador de Osasuna, que está encantado con la experiencia en esta primera fase. A nivel personal y profesional. Lleva allí cuatro meses. El centrocampista dejó Pamplona siendo uno de los pesos pesados del vestuario del filial rojillo. Y está teniendo protagonismo en el Asteras Trípoli con tres partidos disputados en las cuatro primeras jornadas, uno de ellos como titular. De momento han sumado dos puntos, pero han tenido que medirse al Olympiacos y al PAOK, los más grandes.

“Al principio me costó más de lo normal tener ritmo. Aquí hay más nivel en los entrenamientos. Poco a poco me he amoldado a mis compañeros. He tenido minutos. He hecho un contrato largo, lo importante no es empezar tan bien desde el minuto uno sino demostrar que hay jugador a largo plazo”, reflexiona al otro lado del teléfono el exrojillo. Su equipo se ha puesto como objetivo obtener un billete para Europa, algo que ya lograron. Hay cuatro en juego en la Superliga griega.

UNA LLAMADA INESPERADA

Dani Santafé reconoce que “estaba asustado con el mercado”, ya que la pandemia ha mermado las opciones de encontrar equipo de algunos futbolistas. Su etapa en Osasuna terminaba este curso y tenía claro el cambio de aires. “Estaba celebrando con Juan Pérez su renovación cenando en Pamplona. Era mayo, me llamaron los representantes. Me dijeron que tenía que hacerse rápido, que era importante. Pensé que había salido algo bueno”. Y así fue. Una oportunidad en Primera. “Ni me lo pensé, era una oferta muy buena. Yo quería estar en un equipo competitivo pero no me esperaba un Primera División. Es Grecia, hay mucho nivel y ritmo. He encontrado mi sitio”, afirma.

¿Y cómo se fijaron en él? “Tuve suerte porque el director deportivo viaja mucho a España. Iba a venir a ver un partido y se suspendió por el Covid, cambió de planes y nos vio contra el Racing entre semana. Me salió uno de los mejores partidos del año. Le gusté mucho y luego me vio un par de veces más”, relata. Al de Valtierra le gustó el proyecto.

“En el vestuario se habla castellano, salvo con los griegos que hablas en inglés. Me va a servir para mejorar el idioma. Los entrenadores son serbios. Te exigen que te sepas las palabras básicas en el campo y ponen una hoja en el vestuario con las traducciones en inglés. Para que no se olvide”, dice entre risas.

HINCHA DELPROMESAS

Dani Santafé deja atrás una ristra de recuerdos imborrables de su paso por Tajonar, adonde llegó en primer año de juveniles procedente del Aluvión. “Llegué siendo un pipiolo con 17 años y poco a poco con Endika llegamos a ser los capitanes. Estoy orgulloso de haber sido imagen para algunos jugadores que salen de ahí. Han cogido el relevo Jony o Aimar y no va a haber ningún problema. Creo que van a hacer muy buen papel. Les he dicho que tienen que ponerse las pilas y dar un paso adelante”, declara.

En su vitrina particular, amistades en la actual plantilla del filial y de años atrás. “Sobre todo sigo al Promesas, veo menos al primer equipo. Estoy un poco saturado de tanto fútbol. Veo todos los partidos enteros. Animo como si estuviese en el campo. Les deseo lo mejor”, cuenta.

Santafé bromea con la pasión que existe ahora entre sus amigos por la liga griega. “Tienen los resultados en favoritos”. Algunos ya han estado en el país heleno, al igual que sus padres. “Estaban un poco preocupados por la adaptación, pero vieron que estoy contento y muy a gusto”.

“Se me hizo raro dejar Osasuna, pero el fútbol no acaba ahí”

Tajonar ha dejado de ser la segunda casa de Dani Santafé. “No pensaba que se iba a hacer tan raro dejar Osasuna”, reconoce preguntado sobre el viaje a Grecia y el cambio de hábitos. Sin embargo, explica que es un hecho que se va asimilando al ver que no recibe la llamada del primer equipo. “Cuando acababa de subir del juvenil, con Mateo, jugaba siempre. Con 18 años y titular en el Promesas te ves con opciones. No ves lejos el primer equipo. Pero pasan los años, no has tenido la oportunidad, y vas haciéndote a la idea de que debes salir. Si no lo has tenido con 18 o 20 años, casi siendo sub 23 es complicado. Pero eso no quita para tener otros objetivos y darlo todo en el campo. Lo asumes poco a poco, no te llevas un chasco de repente. Todos queremos debutar, pero hay que ser realista”, dice.

GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS

Su filosofía ha sido mantener siempre los pies en el suelo, pese a los altibajos, incluida una grave lesión de rodilla en 2018. “Hay gente que no lo ha sabido gestionar y ha empezado a ver fantasmas donde no los había. Eso perjudica a su carrera. Hay otros objetivos. Si un entrenador o un director deportivo no cuenta contigo para el primer equipo tienes que salir a darlo todo en un filial”, señala el futbolista.

Santafé tenía claro que este verano “quería salir” y cambiar de rumbo, aunque reconoce que “se echan en falta cosas” tras ocho años de rojillo. “He conocido gente maravillosa. Lo llevo para toda la vida. Hay cosas con las que estás de acuerdo y con las que no, pero es mejor quedarse con lo bueno y dejar lo demás a un lado”, comenta.

En esa transición del adiós al club de su vida, se abrió de par en par la puerta del Asteras Trípoli. También tuvo otras ofertas. “El fútbol no acaba en Osasuna. Hay gente que sale y le va mejor o peor. Echo de menos a los amigos que he tenido. Por lo demás sigues para adelante y ahora trato de hacer carrera como pueda”, añade Santafé. A sus 24 años, el camino le sitúa en la Superliga de Grecia.