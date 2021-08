Oberena gana el primer partido de la Supercopa

Oberena se ha impuesto al Injerto por 1-2 en el partido de ida de la Supercopa. La eliminatoria se resolverá el próximo fin de semana en las instalaciones del equipo pamplonés. El que resulte vencedor jugará la fase previa de la Copa del Rey.

El encuentro se ha disputado esta tarde en el Sotico de Berbinzana. El encuentro se ha ido al descanso con el empate a 1, pero Oberena ha resuelto el duelo al marcar un penalti en la segunda parte. Lo ha materializado Pablo Baztán.

La Supercopa la disputan el campeón de la Copa IMQ, el Injerto, y Oberena, que disputó la final por el ascenso a Tercera pero cayó ante el Gares.

El equipo de Berbinzana no ha jugado esta temporada al preferir no competir por la situación sanitaria provocador por el covid19. El conjunto pamplonés militó en la Autonómica y no llegó ascender al caer en la tanda de penaltis en el último encuentro por el ascenso. Partirá con la ventaja de 1-2 en el partido de vuelta.