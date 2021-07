La Peña, San Juan y Ardoi optan por la continuidad

Peña Sport, el San Juan y el Ardoi son los tres equipos que ascendieron a la Segunda RFEF desde la Tercera navarra. Militarán en el Grupo II de la Segunda RFEF, en el que de los dieciocho conjuntos que lo conforman, trece son recién ascendidos a la categoría. La Peña Sport, que dirige de nuevo Unai Jauregi, tiene experiencia en la Segunda División B, la que ahora pasa a denominarse Segunda RFEF. Sin embargo, el San Juan, con Alfredo Ibero ‘Bebeto’, y el Ardoi de Iñigo Ardanaz vivirán su primera experiencia en una categoría superior a la Tercera. Los tres conjuntos comenzaron la pretemporada el lunes. En el caso de los tres equipos, sus técnicos, que continúan respecto a la última temporada, han decidido mantener el bloque que les llevó a poder disfrutar de una nueva categoría. Cuarenta días les distancian del estreno el 5 de septiembre. La, ely elson los tres equipos que ascendieron a ladesde la Tercera navarra. Militarán en el, en el que de los dieciocho conjuntos que lo conforman, trece son recién ascendidos a la categoría. La Peña Sport, que dirige de nuevo, tiene experiencia en la, la que ahora pasa a denominarse Segunda RFEF. Sin embargo, el San Juan, con, y el Ardoi devivirán su primera. Los tres conjuntos comenzaron la pretemporada el lunes. En el caso de los tres equipos, sus técnicos, que continúan respecto a la última temporada, han decidido mantener el bloque que les llevó a poder disfrutar de una nueva categoría.

PEÑA SPORT Ilusión, compromiso y personalidad

El entrenador de la Peña Sport, Unai Jauregi, cuenta ya con experiencia en la Segunda División B, categoría en la que ya ha militado también la Peña Sport. Sin embargo, ayer indicó: “Parezco nuevo. Estoy muy ilusionado. Vinieron con muchas ganas, con mucho ritmo al primer entrenamiento. Me fui muy contento. Tengo muchas ganas de empezar esta temporada. Estoy muy a gusto donde estoy. Se trata de una categoría nueva. Es una incógnita para todos. Me siento súper a gusto con los jugadores que tenemos”, explicó. Jauregi señaló que la actual Segunda RFEF puede ser una Tercera “muy, muy fuerte” y una Segunda B un poco “más devaluada” de lo que era antes. “Espero que sea una Peña Sport con una ilusión tremenda, muy comprometida cuando no tenga balón pero con personalidad para demostrar lo que sabe hacer. El bloque del anterior curso se mantiene”, apuntó.

Altas. Aritz Gil (Pamplona), Aitor Aguirre (Calahorra B), Martín Salvador (Calahorra B), Iker Lizarraga (Mutilvera), Fernando Satrústegui (Mutilvera), Aser Alves (Txantrea), Beñat Almandoz (Real Sociedad C), Gorka Jiménez (Osasuna Promesas).



Bajas. Íñigo de Frutos, Pedro Flamarique, Endika Basasoro, Aaron Martín (Valle de Egüés), Samu Goñi (EE UU), Iñigo Bronte (estudios), Álex Galdeano (Txantrea).



Renovaciones. Miguel Mendioroz, David Sádaba, Eduardo Aguirrebeña, Iñaki Perujo, Mikel González, Javier Ozcáriz, Fermín Úriz, Javier Alonso, Mikel Olcoz, Mikel Cubillo, Iván Martínez, Andoni Recarte, Vania Adot, Jon Ander Ilincheta.

AMISTOSOS

Peña Sport-S.D.Logroñés 31 de julio

Peña Sport-Calahorra 7 de agosto

Peña Sport-R.Sociedad C 11 agosto

Ardoi-Peña Sport 13 de agosto

Vitoria-Peña Sport 18 de agosto

Castillo-Peña Sport 21 de agosto

Peña Sport-V. de Egüés 27 de agosto

SAN JUAN La expectativa de vivir una situación nueva, diferente

J.A.Goñi

El San Juan va a competir por primera vez en una categoría superior a la Tercera División. En este caso, bajo la denominación de la Segunda RFEF. “Estamos ilusionados de empezar la temporada y de competir, este año, en una categoría en la que nunca hemos estado. Tenemos mucha ilusión por vivir una situación nueva, diferente y ver si somos capaces de competir”, indicó el entrenador Alfredo Ibero ‘Bebeto’. Pese a ser una categoría nueva, el técnico del San Juan dijo que se asemeja a la Segunda B de la última campaña. “Ya fue diferente. Se formaron grupos con equipos de Comunidades Autónomas limítrofes. Será similar en cuanto al nivel o parecido. Para nosotros es todo nuevo. Nunca hemos militado en esta categoría y estamos muy ilusionados por experimentar algo nuevo. El San Juan mantiene la filosofía de dar continuidad a aquellos que ascendieron al equipo y cada año lo que se trata es de mejorar el nivel de temporadas anterios con incorporaciones puntuales”, apuntó.

Altas. Adrián Recalde (Arnedo), Iñigo Burusco (DH San Juan), Álvaro Marín (Peña Azagresa), Íñigo Morte (Izarra).



Bajas. Javi Abadía (estudios), Julen Foncillas (entrenador DH San Juan), Aitor Irigoyen (estudios), Marcos Olcoz (Burladés), Pablo Palacios (Subiza), Jon Salinas (Lagunak).



Renovaciones. Tasio Villacampa, Ander Dufur, Oier Retegui, Unai Lacomba, Imanol Goicoechea, Iñaki Lalinde, Eneko Mercero, Eder Iribarren, Aritz Zabaleta, Ander Iriguíbel, Iker Ezkurra, Unai Albisu, Mikel Arbeloa, Asier Galeano, Eneko Ezkurra, Álvaro Mata, Miguel Lezáun.

AMISTOSOS

Oberena-San Juan 6 de agosto

San Juan-Avance Ezkabarte 17 agosto

San Juan-Burladés 20 de agosto

San Juan-Txantrea 24 de agosto

San Juan-Cirbonero 27 de agosto

San Juan-Subiza 28 de agosto

ARDOI La intención de ser competitivo en una categoría por explorar

Jesús Garzaron

El Ardoi fue el último de los equipos de Tercera División que logró el ascenso a la Segunda RFEF, un ascenso también histórico para el equipo que dirige y seguirá haciéndolo este curso Iñigo Ardanaz. “Fuimos los últimos en terminar pero tenemos por delante un reto ilusionante y ya teníamos ganas de volver. Es una categoría nueva, diferente a lo que existía hasta ahora. Esperamos ser competitivos. Creo que va a ser una categoría muy igualada porque en nuestro grupo, por ejemplo, hay 13 equipos recién ascendidos de dieciocho. Esperamos una categoría muy exigente, pero en la que podemos competir, esperemos, al cien por cien”, señaló el entrenador del Ardoi. El técnico añadió que la idea, a la hora de configurar el equipo, ha sido la de dar continuidad al bloque que logró el ascenso. “Hay que premiar a los chicos que han conseguido el éxito que supone para Zizur militar en esta categoría”, dijo.

Altas. Rubén Sarasa (Ardoi B), Javier Amadoz (Ardoi Juvenil Liga Nacional), Ander Guembe (Txantrea), Joel García (Valle de Egües), Omar Ugartemendía (Beti Kozkor), Xabier Garralda (Beti Kozkor), Ibai Armendáriz (Beti Kozkor).



Bajas. Daniel Blanco, Pablo Alonso, Javier Ezkieta, Peio Albéniz, Xabier Galera, Cristian Peñuela, Mikel San Martín (cedido Gares).



Renovaciones. Julen Itxaso, Pablo Pueyo, Xabi Olite, Javier Morcillo, Mikel Larraza, Iván Azcue, Pablo Martínez, Álex Tiraplegui, Ayoub Goudani, Gorka Ezkiaga, Bittor Barriola, Pablo Anguas, Carlos Soroa, Julen Pavón, Ekaitz Zarranz, Julen Madariaga, Álvaro Arizcuren.

AMISTOSOS

Ardoi-Subiza 3 de agosto

Burladés-Ardoi 6 de agosto

Peña Sport-Ardoi 13 de agosto

Ardoi-Valle de Egüés 17 de agosto

Cortes-Ardoi (Copa Fed.) 25 agosto

Ardoi-Pamplona 26 de agosto