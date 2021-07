La selección española de fútbol parte como la mejor posicionada para certificar su presencia en cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 este miércoles (13.00 hora peninsular española) ante Argentina, pero con todo por decidir en el Grupo C.

Ahora, España manda en el grupo con cuatro puntos, por los tres de australianos y argentinos y con un punto solo Egipto. Los dos primeros avanzan a cuartos de final y, con solo tres partidos en esta primera fase, sin duda el último es igual de importante.

Los cuatro países tienen opciones de ver a sus selecciones en los cruces, aunque a la española le vale un empate. La mejor baza para De La Fuente es el crecimiento y la progresión de su equipo, un elenco de mucha calidad, liderado por Pedri y un Bryan Gil clave en el triunfo del domingo junto a Marcos Asensio y Rafa Mir, en la revolución desde el banquillo del técnico riojano.

Tras la experiencia de muchos en la reciente Eurocopa, la 'Roja' olímpica tiene galones y recursos contrastados para no dejar escapar la opción de pelear por las medallas, aunque el ritmo y la puntería no terminan de acompañar. Tras no clasificarse para Rio 2016 y fracasar en Londres 2012, refrendar las buenas sensaciones ante Argentina permitiría soñar con Barcelona 92.

Entre las buenas noticias en el bando español está la vuelta a los entrenamientos de Mingueza, que podría ser una de las novedades en el once si así lo desea De la Fuente que, por el contrario, parece que seguirá sin el concurso de Ceballos.

El oro aún queda lejos y Argentina venderá cara su piel. Los de Fernando Batista han ido de menos a más pero ante España solo les vale la victoria para seguir en Tokio. La doble campeona olímpica perdió su debut ante Australia, aunque no fue un mal partido y jugaron con 10 la segunda parte por la expulsión de Ortega.

Ante Egipto venció con agonía la albiceleste, con protagonismo de un Facundo Medina que cumplió no solo en defensa sino haciendo el tanto de la victoria. El gol se vende caro para españoles y argentinos, que quieren estar en cuartos, donde les pueden estar esperando Brasil, Costa de Marfil o Alemania.