Los seis equipos navarros ya conocen su calendario

Los seis equipos navarros que militarán esta temporada en la Segunda RFEF (anterior Segunda División B) conocieron ayer su calendario. La temporada comenzará el 5 de septiembre. Pese al alto número de conjuntos navarros, la primera jornada no ha deparado ningún derbi.

De esta forma, la Mutilvera se desplazará para jugar ante la UD Logroñés. El Izarra jugará a domicilio ante el Gernika y Osasuna Promesas recibirá al Tropezón. Por su parte, los tres equipos recién ascendidos han contado con suerte dispar. La Peña Sport y el Ardoi estrenarán la categoría en casa ante el Arenas y el Burgos Promesas, respectivamente. El San Juan tendrá que viajar para verse contra el Cayón cántabro.

Para poder disfrutar del primer derbi entre equipos navarros habrá que esperar a la jornada 3 en la que se disputará el Mutilvera-Izarra. Tendrá lugar el 19 de septiembre. Los equipos navarros están encuadrados en el Grupo 2 de la Segunda RFEF. Lo conforman 18 conjuntos. Se disputarán 34 jornadas, a ida y vuelta con calendario simétrico.

Por ello, la primera vuelta y, por lo tanto, la segunda se cerrarán con doble enfrentamiento navarro. Lo protagonizarán, por un lado, el San Juan y la Peña Sport, y, por el otro, el Izarra y Osasuna Promesas. La liga terminará el 15 de mayo del 2022.

J 1 (05/09/2021)-J 18 (05/09/2021)

UD Logroñés “B”-Mutilvera

SD Gernika-Izarra

Osasuna Pr-Tropezón

Sestao River-Laredo

Rayo Cantabria-R.Sociedad de Fútbol C

CD Cayón-San Juan

Peña Sport-Arenas Club

Ardoi-Burgos Promesas

Náxara-CD Racing Rioja CF



J 2 (12/09/2021)-J 19 (30/01/2022)

Mutilvera-Náxara

Izarra-UD Logroñés B

Tropezón-Gernika Club

Laredo-Osasuna Pr.

Real Sociedad de Fútbol C-Sestao River

San Juan-Rayo Cantabria

Arenas-Cayón

Burgos Promesas-Peña Sport

Racing Rioja-Ardoi



J 3 (19/09/2021)- J 20 (06/02/2022)

Mutilvera-Izarra

UD Logroñés B-Tropezón

Gernika-Laredo

Osasuna Pr-Real Sociedad de Fútbol C

Sestao River-San Juan

Rayo Cantabria-Arenas

Cayón-Burgos Promesas

Peña Sport-Racing Rioja

Náxara-Ardoi



J 4 (26/09/2021)-J 21 (13/02/2022)

Izarra-Náxara

Tropezón-Mutilvera

Laredo-UD Logroñés B

Real Sociedad de Fútbol C-Gernika

San Juan-Osasuna Pr.

Arenas-Sestao River Club

Burgos Promesas-Rayo Cantabria

Racing Rioja-Cayón

Ardoi-Peña Sport



J 5 (03/10/2021)-J 22 (20/02/2022)

Izarra-Tropezón

Mutilvera-Laredo

UD Logroñés B- R.Sociedad de Fútbol C

Gernika-San Juan

Osasuna Pr.-Arenas

Sestao River-Burgos Promesas

Rayo Cantabria-Racing Rioja

Cayón-Ardoi

Náxara-Peña Sport



J 6 (10/10/2021)-J 23 (27/02/2022)

Tropezón-Náxara

Laredo-Izarra

Real Sociedad de Fútbol C-Mutilvera

San Juan-UD Logroñés B

Arenas-Gernika

Burgos Promesas-Osasuna Pr.

Racing Rioja-Sestao River

Ardoi-Rayo Cantabria

Peña Sport-Cayón



J 7 (17/10/2021)- J 24 (06/03/2022)

Tropezón-Laredo

Izarra-Real Sociedad de Fútbol C

Mutilvera-San Juan

UD Logroñés B-Arenas

Gernika-Burgos Promesas

Osasuna Pr-Racing Rioja

Sestao River-Ardoi

Rayo Cantabria-Peña Sport

Náxara-Cayón



J 8 (24/10/2021)- J 25 (13/03/2022)

Laredo-Náxara

Real Sociedad de Fútbol C-Tropezón

San Juan-Izarra

Arenas-Mutilvera

Burgos Promesas-UD Logroñés B

Racing Rioja-Gernika

Ardoi-Osasuna Pr.

Peña Sport-Sestao River

Cayón-Rayo Cantabria



J 9 (31/10/2021)- J 26 (20/03/2022)

Laredo-Real Sociedad de Fútbol C

Tropezón-San Juan

Izarra-Arenas

Mutilvera-Burgos Promesas

UD Logroñés B-Racing Rioja

Gernika-Ardoi

Osasuna Pr-Peña Sport

Sestao River-Cayón

Náxara-Rayo Cantabria



J 10 (07/11/2021)-J 27 (27/03/2022)

Real Sociedad de Fútbol C-Náxara

San Juan-Laredo

Arenas-Tropezón

Burgos Promesas-Izarra

Racing Rioja-Mutilvera

Ardoi-UD Logroñés B

Peña Sport-Gernika

Cayón-Osasuna Pr

Rayo Cantabria-Sestao River



J 11 (14/11/2021)-J 28 (03/04/2022)

Real Sociedad de Fútbol C-San Juan

Laredo-Arenas

Tropezón-Burgos Promesas

Izarra-Racing Rioja

Mutilvera-Ardoi

UD Logroñés B-Peña Sport

Gernika-Cayón

Osasuna Pr.-Rayo Cantabria

Náxara-Sestao River



J 12 (21/11/2021)-J 29 (10/04/2022)

San Juan-Náxara

Arenas-Real Sociedad de Fútbol C

Burgos Promesas- Laredo

Racing Rioja-Tropezón

Ardoi-Izarra

Peña Sport-Mutilvera

Cayón-UD Logroñés B

Rayo Cantabria- Gernika

Sestao River-Osasuna Pr.



J 13 (28/11/2021)-J 30 (17/04/2022)

San Juan-Arenas

R.Sociedad de Fútbol C-Burgos Pr.

Laredo-Racing Rioja

Tropezón-Ardoi

Izarra-Peña Sport

Mutilvera-Cayón

UD Logroñés B-Rayo Cantabria

Gernika-Sestao River

Náxara-Osasuna Pr.



J 14 (05/12/2021)-J 31 (24/04/2022)

Arenas-Náxara

Burgos Promesas-San Juan

Racing Rioja-Real Sociedad de Fútbol C

Ardoi-Laredo

Peña Sport-Tropezón

Cayón-Izarra

Rayo Cantabria-Mutilvera

Sestao River-UD Logroñés B

Osasuna Pr.-Gernika



J 15 (12/12/2021)-J 32(01/05/2022)

Arenas-Burgos Promesas

San Juan-Racing Rioja

Real Sociedad de Fútbol C-Ardoi

Laredo-Peña Sport

Tropezón-Cayón

Izarra-Rayo Cantabria

Mutilvera-Sestao River

UD Logroñés B-Osasuna Pr.

Náxara-Gernika



J 16 (19/12/2021)-J 33 (08/05/2022)

Náxara-Burgos Promesas

Racing Rioja-Arenas

Ardoi-San Juan

Peña Sport- Real Sociedad de Fútbol C

Cayón-Laredo

Rayo Cantabria-Tropezón

Sestao River-Izarra

Osasuna Pr-Mutilvera

Gernika-UD Logroñés B



J 17 (09/01/2022)-J 34 (15/05/2022)

BurgosPromesas-Racing Rioja

Arenas-Ardoi

San Juan-Peña Sport

Real Sociedad de Fútbol C-Cayón

Laredo-Rayo Cantabria

Tropezón-Sestao River

Izarra-Osasuna Pr.

Mutilvera-Gernika

UD Logroñés B-Náxara