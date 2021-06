Mateo Kovacic: "Busquets es el jugador clave"

Actualizada 25/06/2021 a las 17:29

El centrocampista Mateo Kovacic elogió el nivel de la selección española con la que se enfrentarán el lunes 28 de junio en los octavos de final de la Eurocopa, y destacó a Sergio Busquets, al que consideró el jugador clave del combinado de Luis Enrique.

"¿El mejor de los españoles? Si empezara a enumerar me ocuparía mucho tiempo. Pero me quedo con Busquets, que es el que empieza todas las jugadas. Tendremos que frenarle, que no se pueda mover sin que sea presionado. Tendremos que presionarle", dijo Kovacic que jugó cuatro temporadas en el Real Madrid.

Kovacic, titular con Croacia, se extrañó de la ausencia de jugadores del conjunto blanco en la selección española.

"Es cierto que es raro que no haya jugadores del Real Madrid en la selección española. Eso nunca ha pasado antes en la historia y eso significa que se han impuesto jugadores de otros clubes. Los españoles tienen grandes jugadores en todos los clubes de Europa", dijo el centrocampista.

Kovacic reconoce la dificultad de los octavos de final frente a España y apuntó la posesión del balón como aspecto que puede determinar el encuentro.

"Tenemos un partido muy difícil por delante. los españoles son un equipo al que le encanta la posesión, le encanta jugar. Será importante para nosotros intentar tener el balón en nuestras piernas tanto como sea posible, para quitarles lo que quieren", indicó.

"Sé que estarán preparados contra nosotros porque somos un gran equipo y porque hemos jugado contra ellos muchas veces. Los dos querrán superarse", analizó el exjugador del Real Madrid.

Kovacic se ha convertido en un jugador más maduro que el que disputó la liga española. Se marchó al Chelsea desde Madrid y en Londres ha encontrado los minutos que le faltaban en el conjunto blanco. Además, es un fijo en el plantel croata.

"He progresado. Soy unos años mayor que aquel jugador que estuvo en el Real Madrid. He tenido más continuidad en el Chelsea. Me siento bien, mejor porque confían más en mí. Juego y eso es muy importante. Es importante para todo jugador que no se le cambie pronto. El seleccionador Dalic me ha dado confianza e intento responderle en cada entrenamiento", destacó el centrocampista.

Croacia tiene uno de los mejores centros del campo de la Eurocopa con Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic.

"He jugado con Luka y Brozo durante muchos años y nos sentimos bien cuando estamos juntos. Brozovic es muy bueno para la selección. Da calma y busca constantemente el balón y siempre está cerca. Es de gran ayuda para Luka y para mí. Y podemos progresar si nos adelantamos aún más. Lo que hicimos contra Escocia. Tenemos que entrar más al área del rival y crear ocasiones", advirtió Kovacic.

Croacia no pudo con Inglaterra y empató con la República Checa. La victoria frente Escocia clasificó al conjunto balcánico que no ofreció un buen nivel en la fase de grupos.

"El triunfo contra Escocia fue un gran impulso para Croacia. "Necesitábamos esa victoria. Contra los ingleses encajamos un gol por un error y perdimos y contra la República Checa no jugamos bien. La victoria ante Escocia nos dio la confianza para poder hacer un gran partido. Se vio en el entrenamiento", desveló el jugador de Croacia que ensalzó el ambiente que vive el actual subcampeón del mundo.

"El ambiente en el equipo es genial. Siempre lo ha sido. Cuando venimos a una concentración es una alegría y un honor. No puede ser malo", concluyó Kovacic.