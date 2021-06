Iñigo Ardanaz: “Cuesta bajar de la nube por todo lo vivido”

Actualizada 22/06/2021 a las 06:00

El Ardoi se convirtió el sábado en el décimo equipo navarro que competirá en Segunda B -la futura Segunda RFEF-. El modesto club de Zizur sigue los pasos de Osasuna, su filial, Tudelano, Izarra, Peña Sport, Azkoyen, Mutilvera, Txantrea y San Juan. Han sido la revelación de la temporada en Tercera, se metieron en la fase de ascenso y conquistaron el Plazaola de Lekunberri, un campo inexpugnable desde 2019. Al frente de la nave azulona está el joven técnico Iñigo Ardanaz. El hombre de la sonrisa perfecta todavía no se cree el hito conseguido para el club y la institución.





¿Ya lo ha asimilado?

Más o menos. Poco a poco vuelves a la rutina de trabajo, pero cuesta bajar de la nube por cómo se produjo y todo lo que vivimos el sábado. Creo que lo recordaremos toda la vida.

¿Qué supone para el club?

Una ilusión tremenda por vivir esta experiencia. Sin ir más lejos, un miembro de la directiva se ha desplazado a Madrid para el sorteo y composición de los grupos de Segunda RFEF. Solo vivir eso ya es motivo de orgullo. Hemos generado mucha ilusión en nuestro entorno. Es el premio al trabajo incansable de una plantilla que se ha dejado el alma, que ha sabido competir de una manera increíble, que ha sabido convivir de una manera increíble. Destacar que hemos tenido a nuestro lado a un pueblo y a una directiva volcados con nosotros en todos los aspectos. Es un sueño hecho realidad.

¿Se ve preparado para afrontar el reto?

Por suerte o desgracia, en mi corta carrera me he visto siempre en esta tesitura de afrontar retos nuevos. Con ascensos de por medio, también experiencias desagradables. Se trata de trabajar un poco más si cabe. Cuando la exigencia demanda, siempre hay que dar más. Es difícil dedicarle más tiempo, pero creo que daremos un plus por adaptarnos a las circunstancias y aprender lo más rapido posible a una nueva categoría.

¿Pedirá muchos fichajes?

Club, dirección deportiva, la propia plantilla y nosotros estamos de acuerdo en la línea a seguir. Queremos darle continuidad al proyecto, seguir con los mismos chicos que nos han llevado hasta aquí. Son el futuro del club y debe ser el núcleo principal de la plantilla del año que viene. Siempre habrá retoques, incluso si no hubiéramos ascendido. Preveo pocos cambios. Ese tiene que ser el secreto de nuestro éxito la próxima temporada.

Volviendo a la final. ¿Cómo planteó el partido sabiendo que el Beti Kozkor llevaba 28 encuentros sin perder como local?

Nos conocemos mucho. Ellos en su campo tienen una idea muy clara y nosotros, dentro de lo posible, teníamos que potenciar nuestras virtudes. Intentamos reducir al máximo sus posibilidades con balón, reducir el juego aéreo, las segundas jugadas, la estrategia ofensiva... La clave fue entrar bien al partido, ser competitivos y conceder poco en los primeros minutos.

Y llegó el gol.

El gol de Pablo, a la media hora, empezó a decantar la final a nuestro favor. Nos dio confianza y reforzó nuestro plan. Los jugadores creyeron que lo más difícil ya se había hecho.

Pública es su buena amistad con Rodri Fernández de Barrena, técnico del Beti Kozkor, ¿ha vuelto a hablar con él?

Fuese cual fuese el resultado, tenía claro que lo primero que iba a hacer era saludar a mi amigo. Le dí un abrazo. No he vuelto a hablar con él... creo que nos hemos dado un tiempo para asimilarlo -risas-. Los dos tendremos el movil colapsado. Seguro que, a lo largo de la semana, habrá una llamada o un café. Todo lo que ha hecho Rodri en Lekunberri es para recibir felicitaciones.

¿Cómo valora esos 8 exitosos años de Rodri en el Beti Kozkor?

La figura más visible es él, pero el reconocimiento va también para toda la plantilla y el resto del cuerpo técnico. Es histórico en el fútbol navarro y, si me apuras, a nivel nacional. Es una locura. Tiene mucho mérito coger un equipo en Primera Regional. Hay que tomar decisiones, armar una plantilla... y ha llevado al Beti Kozkor hasta la elite del fútbol navarro. No pudieron poner la guinda, pero la satisfacción tiene que ser grande. En un tiempo se valorará más.

Volverán a ser rivales la próxima temporada, ¿cómo ve la categoría?

Es una distribución positiva en cuanto a desplazamientos. Tendremos que adaptarnos lo antes posible a una categoría semi profesional. Es un escalón grande, un peldaño que cuesta subir. Tendremos que suplir ese déficit de experiencia con ilusión. Todo es motivación y ganas de aprender. Quiero ver cómo responde nuestra afición porque nos lo ha demostrado estos días