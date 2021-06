Javier Pérez: “En las lesiones influye si el futbolista tiene estrés”

Actualizada 02/06/2021 a las 06:00

Uno de los artífices del mayor éxito deportivo del Villarreal tiene sangre navarra. El fisio Javier Pérez nació en Valencia, pero vivió parte de su infancia y juventud en Sangüesa, localidad donde reside su familia paterna. Se marchó joven a estudiar a Alicante. Conoció a José Romero, actual preparador físico de Javi Calleja en el Alavés. Eso le abrió las puertas al mundo del fútbol. Benidorm y Alcoyano, en Segunda B, antes de aterrizar en la elite de la mano del club de La Cerámica.





¿Cuál es su labor?

La gestión y el tratamiento del jugador lesionado. Intentas ponerle nombre a la lesión para trabajarla entre todos los profesionales.



¿Cuántos son?

Cinco fisios, readaptadores, doctor, nutricionista, enfermero... Entre todos hacemos un trabajo importante con el lesionado.



¿Cómo valora la temporada en su área de trabajo?

Nos ha ido bastante bien. Es cierto que tuvimos una época dura porque coincidieron lesionados jugadores importantes. Ya el año pasado paramos por obligación una época y después nos quedamos casi sin vacaciones. A nivel psicológico ha sido duro. Todos necesitamos hacer vida social y no pudimos tenerla.



¿Influye en el cuerpo?

Es cierto que ha habido alguna lesión muscular más y está relacionada con la situación que estamos viviendo. Los futbolistas profesionales acostumbran a tener una rutina muy marcada y les cambió, como a todos, esa forma de vivir. Influye en las lesiones si el jugador tiene estrés. Ahora estudiaremos los casos que hemos tenido para evaluar las consecuencias.



En un primer nivel de lectura parece claro que, a más partidos y menos descanso, más lesiones.

Somos el equipo español que más partidos oficiales ha disputado esta temporada. 58, los mismos que el Granada. Es cierto que Unai Emery da descanso al jugador para que se sienta agusto. Gestiona muy bien el vestuario. Es fundamental tener tiempo libre para salir de la dinámica.



¿Cómo se vive dentro de la famosa ‘burbuja’?

Han sido muchas fases. Primero comenzamos con sesiones individualizadas. Se nos asoció un futbolista a cada fisio. Es algo que nunca habíamos vivido. Te adaptas a la fuerza. Después se pudo aumentar el grupo de trabajo hasta la normalidad casi total. Eran medidas muy restrictivas. Teníamos a los controladores de LaLiga cada día encima para cumplir todo a rajatabla.



¿Qué relación tiene con los jugadores del Villarreal?

Me gusta ser cercano. Es un trato distendido y son personas llanas. El Villarreal es un equipo que tiene objetivos deportivos altos, pero formado por gente humana.



Por si no fuera suficiente, Gerard Moreno y Pau tienen ahora la Eurocopa. Más carga física.

La temporada ha sido dura y ahora la Eurocopa con la selección. Estoy seguro que los profesionales de España lo gestionarán de la mejor manera. A nivel psicológico necesitan desconectar, pero entiendo que una cita de tanto nivel produce ilusión.



Y el resto, vacaciones. ¿Cómo se mantiene la forma física?

Los futbolistas hoy en día son muy profesionales. Suelen desconectar dos semanas sin hacer nada y después empiezan un poco antes de la pretemporada.



Y lo mejor para el final. ¿Cómo vivió ese partido ante el United?

Estaba en la parte de atrás del banquillo. Nunca había vivido algo así. Fue un cúmulo de sensaciones a nivel de emoción y tensión. En los penaltis me acordé de los seres queridos que ya no están. Les pedía que nos ayudaran en cada lanzamiento. Al ganar, no tenía ni fuerzas para hablar. Estaba bloqueado. Es una experiencia difícil de expresar con palabras.



Lanzó hasta el portero Rulli.

Hablé con él y me dijo que estaba más tranquilo lanzando que a la hora de estar bajo los palos.

La “meritoria” temporada de Osasuna





El vínculo con Sangüesa hace que Javier Pérez tenga un cariño especial a Osasuna: “Es un equipo que le tengo mucha simpatía. Lo sigo y lo veo. Su temporada es muy meritoria. No es fácil lo que han hecho sin público y con la baja del Chimy Ávila. Pensaba que iban a sufrir más”. El fisio conoce de primera mano a un exrojillo como Estupiñán, ahora en el Villarreal. “Es un portento. Empezó jugando, pero se lesionó en el isquio. Su recuperación nos costó. El jugador nos decía sus sensaciones y nos confundió un poco. Cuando está al 100% es increíble físicamente”, reconoce el fisio.

DNI



Nombre. Javier Pérez.

Fecha de nacimiento. 10/04/1980.

Trayectoria. Estudió Fisioterapia en Alicante. Comenzó su andadura en el mundo del fútbol en el Benidorm de Segunda B. Pasó al Alcoyano y se incorporó después en el Villarreal.