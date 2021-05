El papa alaba la "actitud ante la derrota" de Pep Guardiola

Actualizada 31/05/2021 a las 17:27

El papa Francisco alabó este lunes la "actitud ante la derrota" del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, por su gesto al besar la medalla de plata tras perder el pasado sábado la final de la Liga de Campeones contra el Chelsea.



"Normalmente, cuando quedamos segundos, estamos de morros, tristes, y no digo que tiremos la medalla, pero tendríamos ganas de hacerlo. Y éste besó la medalla", dijo el pontífice, en alusión al entrenador catalán, aunque sin citarlo expresamente, en una audiencia con la delegación de la Federación Italiana de Baloncesto con motivo de su centenario.



Francisco destacó el comportamiento de Guardiola en la final de la Champions: "Me gustaría destacar la actitud ante la derrota. Me han contado que uno de estos días -no sé dónde- hubo un ganador y uno que quedó segundo, que no lo logró. Y el que quedó segundo besó la medalla", explicó.



"Esto nos enseña que incluso en la derrota puede haber una victoria", reflexionó Francisco, y añadió que los fracasos hacen "entender que en la vida no todo es dulce, no siempre todo es ganar".



El papa reconoció la superación de la derrota de Guardiola y aseguró que cuando un deportista actúa "así, con dignidad, con humanidad, con un gran corazón, es un verdadero galardón, una verdadera victoria humana".



La foto de Guardiola besando la medalla lograda por su subcampeonato en la Champions se hizo viral en las redes sociales después de que tras la final de la Liga Europa, el pasado miércoles, la mayoría de los jugadores del Manchester United se la quitasen después de perder con el Villarreal.