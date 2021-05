Bebeto y Unai Jauregi, dos ascensos, un mensaje

Actualizada 28/05/2021 a las 06:00

El ascenso ha llegado a sus equipos en la temporada más compleja por todo lo que ha supuesto la pandemia en lo deportivo y en lo social. Son diferentes. Sus equipos tienen estilos diferentes, pero Unai Jauregi, entrenador de la Peña Sport, y Alfredo Ibero ‘Bebeto’, técnico del San Juan, lo tienen claro. Ponen el acento en el trabajo y el sacrificio de los jugadores a la hora de alcanzar este éxito: jugar el próximo curso en la Segunda RFEF, lo que hasta esta campaña ha sido la Segunda División B. Mañana (17 h) se enfrentan en Tafalla, duelo con el que despiden la temporada en la Tercera División.



Mañana juegan el último partido de esta peculiar temporada, ¿qué sensaciones les ha dejado esta campaña?

Bebeto: En mi caso, en particular, las sensaciones son inmejorables. Hemos conseguido ascender a la Segunda RFEF y es un hecho histórico porque el San Juan nunca ha estado en esa categoría, en la Segunda B, quiero decir. Para la Agrupación es algo histórico y para nosotros que, en este momento estamos en el equipo, es un orgullo muy grande haberlo conseguido. La primera fase estuvo muy competida. Estuvimos francamente bien y pasamos como primeros. Fue una primera fase donde la intensidad, la tensión y el nerviosismo estuvieron patentes desde el primero al último partido. La segunda fase ha sido buenísima hasta que hemos conseguido el ascenso con tres victorias y dos empates. No puedo pedir más a la plantilla. Personalmente estoy más que satisfecho.

Unai Jauregi: En el nivel deportivo creo que no le puedo pedir más al año. Creo que hemos hecho un temporadón, que nos ha salido todo de cara. En la primera fase y hasta conseguir el ascenso pienso que lo hemos hecho muy bien, pero a nivel social ha sido muy raro. Tengo sensaciones encontradas. Estoy muy contento por lo deportivo pero todo lo que nos ha rodeado ha sido muy raro por el covid y por no poder juntarte, ni celebrar las cosas...

El San Juan, en este último partido, ¿se juega la participación en la Copa del Rey?

Bebeto: Pues yo no lo sé a ciencia cierta. No he leído ninguna circular oficial en la que diga qué equipos jugarán la próxima Copa del Rey. Es verdad que en el ambiente reina esa posibilidad. La temporada pasada fueron catorce segundos de los dieciocho y ahí entramos nosotros. Esta temporada oficialmente todavía no ha salido pero puede haber posibilidad. No estoy seguro.

La Peña Sport tendrá la ocasión de despedirse de su afición.

Unai Jauregi: Así es. Estamos ya con ganas de acabar. Nos lo hemos pasado muy bien. Cuando empezamos a entrenar allá en septiembre u octubre, no esperábamos este año. Desde que ascendimos es como si estuviéramos pasando la resaca de todo lo conseguido. Por ello creo que tenemos muchas ganas de dar por finalizado el curso y preparar el siguiente.

¿Qué es lo que se les ha hecho más duro?

Bebeto: La situación que atraviesa la sociedad ha llevado a que sea una liga muy diferente, extraña, en la que yo, personalmente, no he disfrutado nada. Yo he echado de menos el tema del vestuario, no poder hacer equipo con la gente nueva, o aquellos jugadores que subieron del Juvenil, y el poder hacer un equipo como me gusta. Para mí, el vestuario es fundamental .

U.J.: Lo mismo que comenta Bebeto y el verano. Cuando fiché por la Peña Sport, a finales de julio principios de agosto, estábamos siete jugadores. Eso para mí fue lo más duro de todo.

Pese a todo ello, han conseguido el ascenso.

U.J.: Nosotros desde el primer día que nos juntamos e hicimos un equipo que ya se vio que iba a ser competitivo nos centramos en el día a día, y en lo que dependía de nosotros, al margen de todas las circunstancias externas de vestuarios sí o no, público sí o no… No nos tenía que afectar e ir día a día. Teníamos que jugar todos los partidos como si fuera el último por la importancia de cada encuentro. No te podías relajar en ningún momento. Los jugadores han estado comprometidos a muerte. Han hecho un esfuerzo increíble y nos ha salido bien.

Bebeto: Pese a todo, hemos conseguido el ascenso y nos vamos a quedar con el hecho de que el San Juan ha ascendido a Segunda B. Para mí ha sido fundamental el esfuerzo y lo que han puesto de sí los jugadores para adaptarse a todo tipo de restricciones, de horarios, y de intensidades y nivel que requería la competición.

¿Qué pensaron cuándo lo consiguieron?

U.J.: ¡Qué maravilla! Lo primero que me vino a la cabeza fue alegrarme por los jugadores. Al final, en esta categoría, creo que solo han jugado cuatro en Segunda B de los que están ahora en la plantilla. Me alegré porque los jugadores tuvieran la recompensa a su esfuerzo.

Bebeto: Yo soy bastante sentimental en estas cosas. Lo llevaba pensando en días anteriores, como cuando nos quedamos campeones de Tercera. Cuando pitó el árbitro sentí una tranquilidad muy grande. Me sentí muy tranquilo y con un alivio muy grande. De los primeros que me acordé fue de aquellos que ya no están en San Juan, los que vivieron los momentos malos en Preferente, y también de la gente que no estaba por enfermedades y que no ha podido disfrutar de estos éxitos.

Para Unai es el segundo a la Segunda B, ¿resultó diferente?

U.J.: Son diferentes, sí. La liga ha sido diferente. No se pueden comparar. Sin embargo, la sensación de un ascenso es la leche. Hemos estado todo el año trabajando y lo hemos conseguido. Si logras la permanencia, por ejemplo, te alegras pero lo sientes como una obligación. Un ascenso es la mejor sensación en un equipo, a parte de un título. Es la mejor sensación que se puede dar en el fútbol, un ascenso o ganar un título.

Bebeto consigue el primero a Segunda B en su sexta fase de ascenso, la séptima para el equipo.

También ascendimos de Preferente a Tercera. Entonces, supuso para mí un subidón muy grande porque era mi primera temporada entera con el primer equipo del San Juan. La ilusión fue muy grande y no se me olvidará nunca. En esta, cuando estábamos a mitad de temporada y con todas las malas sensaciones de esta campaña a nivel social, nos fuimos metiendo poco a poco arriba. Vimos que las posibilidades se acercaban, que la fase estaba cerca. Entonces me vino a la cabeza que el objetivo que me quedaba era que el San Juan jugara en la Segunda B. La alegría fue muy grande, alegría y tranquilidad. Sentí un gran alivio. No es que tengamos ningún tipo de presión pero nos la metemos nosotros mismos. Fue una alegría muy grande y disfrutarlo después con los jugadores lo que pudimos, que no fue mucho, encantados.

¿Dónde sitúan la explicación de esta buena temporada para sus respectivos equipos?

U.J.: El compromiso y el esfuerzo de los jugadores, y la unión del vestuario.

Bebeto: El sacrificio de la plantilla ante la situación que hemos vivido este año, y a la competición que se ha inventado alguno este curso. Todos los jugadores, todos, han estado predispuestos a cualquier cambio, de circunstancias, de horarios… Nadie ha dicho nada, y además han entendido que cada partido, desde el primero, era muy importante. La plantilla lo ha asumido así y ha sido una gozada ver la actitud de todos.

¿Qué les pareció el sistema de competición que se estableció para este curso?

Bebeto: A mí me pareció, de cara al espectador y a la gente de fuera, un sistema que está muy bien, motivante. A la gente le ha gustado. Ha habido mucha intensidad, competitividad, competencia y hasta el último momento está habiendo interés en la misma. Pero, de cara a los que jugamos, pienso que este sistema hay plantillas y clubes a los que les viene mejor que a otros. En una liga regular, de muchos partidos, la regularidad en sí está vigente y es importante. Hay equipos que lo hacen mejor que otros en este aspecto. En este tipo de competición, con tanta crispación desde el minuto 1, pensar que se podía parar en cualquier momento, pienso que ha favorecido a algunos equipos más que a otros.

U.J.: A mí no me ha gustado. Yo soy más de una liga regular, y eso que nos ha beneficiado. No me ha gustado este sistema de competición. Prefiero una liga de todos contra todos, de regularidad, y el que sea más regular y menos falle que gane.

Les tocó competir en la primera fase en diferentes grupos. ¿Quién lo tuvo más fácil?

Bebeto: Personalmente fácil no es nada y menos ganar un partido tras otro. En nuestro caso, ir a jugar un partido a Lizasoain o Sarriguren o Azagra o a Lourdes no me parece que haya diferencias en cuanto a la dificultad a un partido. Como ha sido un campeonato corto pienso que fácil no lo ha tenido ninguno de los dos. Ha sido muy meritorio por parte de ambos. Es muy fácil hablar desde fuera pero luego hay que jugar cada partido.

U.J.: Es verdad que nuestros partidos en casa han podido ser más llevaderos, ya que a los equipos de la Ribera, fuera de casa, por estadística, les cuesta más sacar puntos. Pero creo que lo que hemos hecho nos lo hemos ganado nosotros solos y para mí ganar un día tras otro no es nada fácil.

¿Qué punto fuerte cree que tiene el otro equipo?

U.J.: Del San Juan, su equilibrio como equipo, su orden. Para mí la gente está equivocada cuando dice que el San Juan solo defiende y sale. Pero el San Juan hace muchas cosas bien. El San Juan ataca bien, repliega bien y transita hacia el ataque de maravilla. Es un equipo muy completo, con muy buenos jugadores, lo que le permite hacer esas cosas.

Bebeto: Sin duda, el mayor acierto de la Peña Sport fue fichar a Unai. Para mí es el mejor entrenador que podía haber fichado. Gracias a ello ha ascendido y ha quedado campeón, sin duda. En la plantilla tiene más de un jugador de nivel de la Segunda B. Creo que lo más importante en la Peña ha sido la actitud de los jugadores. Han sabido ponerse el mono de trabajo e ir a jugar toda la primera fase como lo han hecho, currárselo y meterse como lo tenían que hacer en los partidos.

Unai ha renovado ya para la próxima temporada, ¿está planificando la próxima?

Queremos acabar y hablar con los jugadores que han estado este año conmigo. Tengo un sentimiento de que en julio y agosto había siete jugadores y que luego han sido veinte los que lo han dado todo por mí. Les tengo que tener en cuenta. Tengo que hablar con mis jugadores y, a partir de ahí, planificaremos.

¿Qué intención tiene Bebeto?

A mí me gustaría seguir entrenando al San Juan y la junta directiva del fútbol me ha dicho que le gustaría que yo continuara pero a día de hoy todavía no hemos hablado nada.

¿Qué esperan de la próxima temporada?

U.J.: Disfrutar y competir.

Bebeto: Disfrutar de la nueva categoría y a ver si somos capaces de competir en ella.

El hecho de que se haya creado una nueva categoría, ¿desvirtúa algo el ascenso?

Bebeto: En mis sensaciones, no. En mi caso, el ascenso no tiene nada que ver con que luego se hayan modificado las categorías. Se trata del ascenso de la Tercera División a una categoría más. Luego ya se verá la liga cómo es. Pero para mí un ascenso es un ascenso y el hecho de crearse una nueva categoría no desvirtúa para nada el hecho del ascenso.

U.J.: Yo pienso lo mismo. Un ascenso siempre, siempre, es muy difícil. Para mí que se haya creado esa categoría no desvirtúa el ascenso de ningún equipo.