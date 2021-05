Luis Enrique: "Podemos ser campeones si estamos al nivel que se nos supone"

Actualizada 14/05/2021 a las 18:29

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que los jugadores son "conscientes" de que pueden ser campeones de la próxima Eurocopa si están "al nivel" que se les "supone", además de reconocer que no le da "miedo" asumir el papel de favorito para la cita continental, en la que contará con "una selección joven, que quiere crecer y que tiene hambre".

"Seguimos siendo una marca potente en el mundo del fútbol. ¿Qué estamos intentando hacer? Recuperar e imitar a esos que en su momento fueron únicos y que consiguieron algo que nunca habíamos conseguido, desde una posición en la que los jugadores son conscientes de que podemos ser campeones. Si estamos al nivel que se nos supone o lo podemos superar, podemos optar a todo", señaló en una entrevista a 'sefutbol.com'.

Además, se mostró encantado con el grupo de futbolistas con los que ha contado durante la fase de clasificación para el torneo continental. "En lo que concierne a lo que hace el equipo, a la mentalidad que tiene y a lo que yo quiero que se parezca mi equipo, diría que estoy sorprendido incluso. Esperamos a estar a este nivel", subrayó.

"Han aparecido jóvenes que no esperábamos. Seguimos teniendo un potencial para crecer muy grande. No sé lo que va a pasar, nunca he querido obviar el papel que tenemos de favoritos, aunque no por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que han hecho los anteriores. No me da miedo afrontar ese reto", añadió.

"Tenemos una selección joven, que quiere crecer, que tiene hambre. Juega bien al fútbol y defiende bien. No sé a qué punto vamos a llegar, si vamos a llegar a la final, si nos vamos a quedar en las 'semis', en cuartos, en la fase de grupos... pero sí sé que seremos un rival muy difícil, muy incómodo", explicó.

España se enfrentará a Suecia, Polonia y Eslovaquia en el Grupo E y jugará todos sus partidos de la fase de grupos en La Cartuja de Sevilla. "Somos favoritos en el grupo y tenemos que confirmar ese favoritismo con resultados", indicó.

"Me hubiera encantado que Bilbao hubiera sido la sede, como a todos, pero una vez que resultó inviable por las condiciones médicas que se imponían y no se podían cumplir, poder mantener la sede en el país y que sea Sevilla, la ciudad en la que más veces he participado como jugador en la selección como local y que es un sitio con afición caliente y que puede ser el jugador número 12, es muy positivo", analizó sobre el cambio de sede.

Sobre Suecia, aseguró que es un rival al que conocen "muy bien". "Hemos jugado en la fase previa contra ellos para clasificarnos para la Europa; es una selección que ahora tiene el refuerzo de un jugador importante como Ibrahimovic, habitualmente juegan con 4-4-2, sabemos qué tipo de juego suelen hacer. Nos conocen bien a nosotros también", afirmó.

En cuanto a Polonia, el técnico asturiano apuntó que es "una selección que ha ido cambiando el sistema, pero que ante rivales fuertes suele jugar con cinco defensores". "El nivel individual de los jugadores de Polonia es alto, con algunos jugadores referentes que ya todos conocemos", expuso.

"La mayoría de selecciones, cuando juegan contra nosotros cambian. Lo pudimos ver en el último partido contra Kosovo, contra Grecia... Entienden que son inferiores y nos suelen dar el balón y a partir de ahí empieza otro partido contra otro rival", prosiguió.

El preparador español confesó que tienen "muchas ganas de volver a jugar con público". "En Ucrania y Georgia ya jugamos con público en contra. Oír a público, aunque fuera en contra, la verdad es que motiva, a favor tiene que ser la repera", bromeó.

Por último, Luis Enrique valoró la decisión de poner el cuartel general en la Ciudad del Fútbol. "Vamos a tener que estar expuestos a una burbuja todavía más férrea que la anterior. En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas estamos muy bien, tenemos todo lo necesario para poder estar concentrados muchos días. Estamos contentos, es nuestra casa, y esperamos estar allí hasta el último día", concluyó.