El San Juan, a un punto de la Segunda RFEF

Actualizada 11/05/2021 a las 06:00

La Tercera División descansa este fin de semana. La competición se retoma el sábado 22 en jornada unificada para los seis equipos que luchan por el ascenso directo y los otros seis que buscan clasificarse para el playoff. Los encuentros se disputarán a las 18 horas. Sin embargo, la última jornada ha sido, en algunos casos, definitiva. El Pamplona consiguió, de forma matemática, un puesto para las eliminatorias por el ascenso. El San Juan se encuentra a un único punto de ser nuevo equipo de la Segunda RFEF.

FASE DE ASCENSO

El equipo que dirige Alfredo Ibero ‘Bebeto’ tenía que ganar en esta jornada y esperar la derrota del Beti Kozkor. La primera premisa se cumplió. El San Juan se impuso el sábado en El Pinar al Ardoi por 0-2. Esto llevó al equipo local a despedirse de luchar por la segunda plaza que da el ascenso directo. El conjunto de la Agrupación tuvo que esperar al domingo para saber si ya era equipo de la Segunda RFEF o no. El Beti Kozkor empató a 1 contra el Cirbonero en Cintruénigo. Este resultado no le dio el ascenso matemático pero le dejó muy cerca. Aventaja a los de Lekunberri en cinco puntos. Quedan seis por conseguir y con solo sumar uno de ellos le sirve ya que cuenta con el golaverage a favor respecto a los de Rodri Fernández de Barrena.

El único equipo que puede poner en peligro la posición del San Juan es el Beti Kozkor. Para ello debe ganar los dos partidos que le restan. En las dos últimas jornadas, recibe a la Peña Sport y acudirá como visitante a El Pinar de Zizur. El Ardoi, el Cirbonero y el Valle de Egüés lucharán por ser terceros y cuartos o quedarse quintos o sextos. Estas dos primeras posiciones evitan una eliminatoria por el ascenso.

‘PLAYOFF’ POR EL ASCENSO

Entre los seis equipos que buscan las dos plazas para el playoff, el Pamplona ya se ha adueñado de una de ellas. La victoria que logró ante el Cortes por 0-1 y la derrota del Cantolagua ante el Burladés por 0-3 le ofrecen la suficiente ventaja de cara a las dos últimas jornadas. Por la segunda plaza luchan el Itaroa Huarte, el Cantolagua y el Cortes. El Burladés y el Murchante han perdido cualquier opción.

El equipo de Pedro Sánchez sumó una importante victoria a domicilio ante el Murchante por 2-3. Es el segundo con 37 puntos. El Cantolagua ocupa la tercera plaza con 33, y el Cortes, la cuarta con 32.

FASE DE PERMANENCIA

En el caso de los diez grupos que buscan no perder la categoría, las matemáticas les ofrecen todavía posibilidades a todos ellos. En este caso restan seis jornadas. La última plaza la ocupa el Lourdes a once puntos del Subiza, que es cuarto, con dieciocho puntos por los que luchar. Las dos primeras plazas las ocupan, respectivamente, el Txantrea y el Beti Onak, que no han perdido en esta segunda fase. Volvieron a ganar en la última jornada. Los de Jaime Sánchez vencieron 0-1 al Bidezarra, y los de Arizcuren, 0-3 al Baztan.

Los otros dos equipos que ahora mismo salvarían la categoría son el Corellano con 31 puntos y el Subiza con 30. Los de Adolfo Echeverría perdieron 2-1 ante la Peña Azagresa. Los de Jorge Sola ganaron 0-1 al Lourdes. Precisamente el equipo de Azagra mantiene el pulso en la quinta plaza, empatado con el cuarto, tras ganar al Corellano. El River Ega ha sumado sus dos últimos partidos por victorias tras el cambio de entrenador. Ganó 1-2 al Fontellas y suma 20 puntos.