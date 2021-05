El Tudelano se despide de la temporada con otra derrota

Actualizada 10/05/2021 a las 06:00

Se baja el telón en el Ciudad de Tudela con una nueva derrota de los de Nacho Martín; el Tudelano en la segunda fase ha conseguido cero puntos de dieciocho posibles. Unos números para olvidar. En lo que fue el partido, la Real Sociedad saltó al césped del Ciudad de Tudela con una velocidad más que su rival. Pronto se adelantarían los guipuzcoanos tras un centro por la izquierda de Recio que lo definió Alkain entrando al área desde atrás.

A pesar de ir por detrás, los de Nacho Martín iban poniendo en aprietos a la defensa de la Real Sociedad. En el minuto 37, Samanes aprovechó un centro de Sito para hacer uno de los goles de la temporada.

Tras el paso por vestuarios, llegaba el segundo de la Real Sociedad; una gran jugada de Lobete por banda se convirtió en un pase de la muerte para Navarro, que introdujo el esférico al fondo de la red para hacer el uno a dos definitivo. El Tudelano lo intentó con jugadas a balón parado pero sin éxito.

Nacho Martín: “Me voy con la cabeza muy alta”



El entrenador del Tudelano, Nacho Martín, analizó de esta forma la derrota de ayer: “No hemos competido bien, cuando sacas cero puntos en resultado final es que estás suspendido. El equipo cuando se ha planteado objetivos en los que ha creído ha peleado a muerte. También habló sobre su futuro: “Conmigo del club no ha hablado nadie, pero no hace falta ser Einstein para saber que no voy a continuar. Estoy molesto porque desde el club se me tenía que haber dicho algo, y no se me ha dicho nada. Me voy con la cabeza muy alta por el trabajo realizado ”.

TUDELANO 1

REAL SOCIEDAD B 2



Tudelano. Otaño, Sito (Pablo Roig, m.76), Meseguer, Lalaguna, Luso (Delgado, m.76), Suárez (Gaulda, m.69), Sarriegui, Rodrigo (Iván Martínez, m.69), Yasín (Orbegozo, m.85), Samanes, Ángel Sánchez.

Real Sociedad B. Ayesa, Olasagasti, Aramberri, Alkain, R. Navarro (Dani Garrido, m.83), Lobete (Aranzabe, m.83), Jeremy Blasco, Ezkurdia, Recio (Ekaitz, m.46), Turrientes (Urko, m.63), Karrikaburu (Aguirre, m.88).

Árbitro. García Riesgo. Auxiliado en las bandas por Isusi Iglesias y Álvarez González (Comité asturiano). Amonestó por parte del Tudelano a Meseguer, Lalaguna, Pablo Roig e Iván Martínez. Por parte de la Real Sociedad amonestó a Lobete.

Goles. 0-1 (m.11): Alkain. 1-1 (m.37): Samanes. 1-2 (m.82): R. Navarro.

Incidencias. 400 Espectadores en el Ciudad de Tudela.