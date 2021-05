Actualizada 03/05/2021 a las 06:00

Segunda derrota consecutiva de Osasuna Promesas, esta vez ante el Arenas, en un encuentro en el que el filial rojillo no pudo sacar ningún punto a pesar de jugar con un hombre más durante los últimos veinticinco minutos. Con esta derrota, el Promesas ocupa la quinta posición del grupo a falta de tres jornadas.

De nuevo, la falta de intensidad al no haber nada en juego, como reconoció Santi Castillejo después del choque, volvió a jugar una mala pasada al Promesas que encajó un gol en los primeros compases del partido. A los 7 minutos, Jurgi se aprovechaba de un balón muerto en la frontal del área fruto de un mal despeje de Herrando para fusilar a Ivan Martínez y adelantar al Arenas.

Durante la primera mitad, la presión del cuadro vasco incomodó mucho a Osasuna Promesas, obligado muchas veces a jugar en largo. Ahí, la figura de Jony adquirió total protagonismo. El nueve rojillo se encargó de bajar y prolongar todos los balones que le llegaban, facilitando así que jugadores como Aimar Oroz o Asier Córdoba pudiesen recibir en situaciones ventajosas.

Precisamente, estos hombres originaron el tanto del empate a los 20 minutos tras una falta recibida por Aimar y colgada al punto de penalti por Córdoba para que Jony cabecease al fondo de la red.

Con el gol, los locales aumentaron el ritmo de juego y crearon ocasiones de peligro, pero la falta de puntería y las intervenciones de Assimba hicieron que se llegase con empate al descanso.

En la segunda mitad, Osasuna saltó al verde con la intención de no conceder nada al equipo rival y a punto estuvo de adelantarse tras un gol de Hualde anulado por fuera de juego. Sin embargo, en el minuto 65 llegó el segundo tanto del Arenas. Tras un centro algo corto de Córdoba, el conjunto vasco generó un contragolpe que acabó en los pies de Leandro. El 14 visitante se plantó ante Iván Martínez y, tras sortearle, marcó a portería vacía.

PRIMEROS MINUTOS CON EL FILIAL

En el minuto 75 Castillejo hacía debutar a Christian Mutilva con el segundo equipo. El mediocentro de 17 años actuó de central en un tramo de partido en el que el Arenas se encontraba con uno menos tras la expulsión de Altube por un pisotón a Ibáñez. El joven de la Rochapea mostró templanza y serenidad en los quince minutos que estuvo sobre el césped, pero no pudo evitar que su equipo acabase perdiendo por segunda jornada consecutiva.

Santi Castillejo: “Ha faltado precisión en el último pase”

El entrenador de Osasuna Promesas, Santi Castillejo hizo una valoración de la derrota ante el Arenas. “Ha sido un encuentro en el que ninguno de los dos equipos nos jugábamos algo más que el honor por conseguir los tres puntos. El partido ha tenido muchas imprecisiones por parte de los dos, ha sido poco competitivo para lo que pide la categoría. Con el 0-1 hemos seguido igual. Empatamos pronto y hemos realizado una primera parte correcta. El segundo gol del Arenas ha llegado justo en el momento en el que mejor estábamos y a partir de ahí nos ha costado mucho encontrar los huecos ante una defensa tan cerrada”. El técnico analizó también los primeros minutos del Promesas en los últimos partidos. “Esta segunda fase, especialmente en los partidos donde ya no hay nada en juego, nos está faltando algo de intensidad. Se nota que no estamos con esa concentración de la primera parte de la temporada. Es algo humano, pero como club no debemos permitir que sucedan estas cosas. Los jugadores se juegan mucho en estos encuentros”, finalizó. G.E.

Osasuna promesas 1

Arenas 2

Osasuna Promesas. Iván Martínez; Diego Moreno, Ibaider (Luka, m.75), Herrando (Mutilva, m.75), Endika; Dani Santafé (Muñoz, m.75), Aimar, Hualde (Ibáñez, m.60); Córdoba, Muro (Benito, m.70) y Jony.

Arenas. C. Assimba; Jaume Pol, Uranga (Murua, min. 66), Jurgi (Pradera, m. 66), Rafita (Kepa, m. 46); Leandro, Gabilondo (Ibargoien, m. 46), Estrada; Alex Altube, Iván y Jon Vega.

Árbitro. Joan Masip Vidal (C. Catalán). Expulsó a Alex Altube con una roja directa. También amonestó a Córdoba por parte de Osasuna y a Gabilondo y Kepa por partde del Arenas.

Goles. 0-1 (m.7): Jurgi. 1-1 (m.20): Jony. 1-2 (m.65): Leandro.

Incidencias. Unos 120 espectadores en Tajonar. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Pedro Barandalla y Santxo Lamberto.