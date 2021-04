Los Dufur, unos hermanos navarros de 'Primera'

Actualizada 21/04/2021 a las 06:00

Domingo 18 de abril. Tres de la tarde. Mientras el sanjuanista Ander Dufur Espelosín (Pamplona, 2001) estaba en el autobús rumbo a Cintruénigo para enfrentarse al Cirbonero, el Eibar anunció el once titular que se iba a enfrentar al Atlético de Madrid. La gran sorpresa de Mendilibar fue la inclusión de Unai Dufur (Pamplona, 1999) en el lateral derecho. Una apuesta inesperada para visitar un escenario como el Wanda Metropolitano. “Los compañeros del equipo me felicitaron -también por su cumpleaños- al enterarse de que iba a jugar mi hermano. Yo lo sabía el día anterior porque nos llamó, pero no podía decir nada. Nos dijo que estaba en shock y no se lo creía porque iba a marcar a futbolistas como Carrasco. Hasta que lo asimiló, estaba muy nervioso”, relata el defensor del San Juan. El protagonista de la historia lo confirma. “Ahora estoy más tranquilo. Al final era mi debut en Primera, titular y en el Wanda. Te choca. Me lo comunicaron el día de antes. Si me lo llega a decir justo dos horas antes...”, bromea.

Los partidos de ambos se solaparon y Ander no pudo ver la actuación de Unai hasta bien entrada la noche. “Me lo puse repetido. La primera parte aguantaron muy bien porque, además, no era su posición. Él es central. Les meten cinco y la gente se queda con el resultado, pero dio buena imagen. No fue el típico juvenil al que se nota que le superan”, explica el menor de los Dufur. El armero lo ratifica. “Estaba nervioso, pero una vez dentro del campo solo te centras en el fútbol. Espero seguir entrenando con el primer equipo porque estar con futbolistas de Primera División te ayuda a crecer y a mejorar como jugador. Aprendes de los mejores y coges conceptos”.

Ander Dufur confiesa tener “envidia sana” por todo lo que le está ocurriendo a su hermano. Y eso que el lateral también sabe lo que es enfrentarse contra un equipo de Primera División. El sorteo copero deparó el cruce entre San Juan y Granada. Una cita histórica para el club e inolvidable para el lateral verde. “Aunque tratas de no pensar, íbamos restando los días que faltaban para que llegara el partido. Llegó el día y fue una locura. La pena fue que no pudo asistir mucha gente a la Agrupación”. Justo ese día también coincidieron los encuentros coperos de los dos hermanos. “Mi debut con el primer equipo del Eibar fue ante el Racing Rioja. Ander estaba jugando contra el Granada. Fue un día muy especial para la familia”, reconoce.

LOS ESTUDIOS, LO PRIMERO

La historia en torno a un balón comenzó en el colegio San Francisco de Pamplona. Unai fue el que inició el camino, al ser dos años mayor que Ander, que le siguió sus pasos. Fútbol sala en el San Juan, fútbol 8, infantil, cadete y juveniles durante dos temporadas. Ahí se separaron sus caminos de una forma muy singular y poco habitual. “Tuve bastante claro que quería estudiar Energías Renovables, a raíz de una asignatura que tuve en 1º de Bachiller. Miré sitios y solo había en Eibar. Por otro lado, también quería seguir jugando a fútbol. Salió la oportunidad de venir al División de Honor del Eibar. Después al Urko, el tercer equipo y de ahí al CD Vitoria, el filial. Ahora alterno algún día con el primer equipo. No me esperaba encontrarme con todo esto.

No se puede pedir más”, desvela Unai minutos después de salir de una de sus clases en la Universidad del País Vasco. Su hermano Ander cursa un grado superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva en Lumbier. El año que viene desea estudiar una carrera relacionada con la nutrición.

Un curso académico también atípico, pero inolvidable para el mayor de los Dufur. En el Wanda disputó 63 minutos, pero antes había sido citado por José Luis Mendilibar en hasta ocho encuentros de Primera División. Siguió desde el banquillo el triunfo del Real Madrid en Ipurua (1-3), pero también sabe lo que es pisar el césped del Camp Nou. Unai vivió en primera persona el empate del Eibar ante el Barcelona (1-1). Sus otras salidas fueron el José Zorrilla, Mendizorroza, San Mamés o Valdebebas, otra vez ante el conjunto madridista.

Quedan siete jornadas ligueras para que Unai Dufur amplíe su experiencia con el primer equipo, en una campaña complicada para el club armero. El defensor sueña con lograr la permanencia en Primera División, mientras que la temporada para Ander también puede acabar con premio. El San Juan, segundo clasificado de la fase de ascenso, pelea por ascender a Segunda RFEF. Vidas paralelas de unos hermanos que ponen luz a un año negro por la pandemia de coronavirus.