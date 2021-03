La UEFA no perdona la roja a Óscar Mingueza

Actualizada 30/03/2021 a las 17:10

Óscar Mingueza, jugador de la selección española sub-21, no podrá jugar el último partido de la fase de grupos contra la República Checa de este martes 230 de marzo (21:00 horas CEST) ya que la UEFA ha decidido mantenerle la tarjeta roja que vio frente a Italia a pesar del recurso de España.

El central del FC Barcelona fue expulsado en el minuto 87 por una supuesta agresión sobre Rovella. La realidad, tras ver las imágenes, es que el futbolista italiano se encaró frente con frente con el español y simuló que este le había agredido, cuando Mingueza no hizo ningún movimiento.

En la clarividencia de las imágenes se basaba la confianza del central, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del propio Luis de la Fuente. El seleccionador fue rotundo ayer en sala de prensa, pero su deseo no se ha podido cumplir.

“El recurso se presentó en tiempo y estamos esperando una respuesta. No sabemos todavía qué va a suceder. Si me permitís, quiero ser optimista porque es un gran momento para hacer justicia y dar una lección a los futbolistas jóvenes para hacer ver que en el fútbol la trampa no vale. Una víctima de una agresión, hacerle pagar cuando no ha tenido ninguna responsabilidad. Me encantaría que se interpretara así”, dijo en rueda de prensa.

Finalmente, a seis horas del arranque del partido, se confirmó que Mingueza no podrá participar e incluso podría poner en riesgo su presencia en la lista para la fase de eliminatorias que se disputarán del 31 de mayo al 6 de junio, ya que el organismo catalogó la expulsión en un grado mínimo que podría conllevarle de uno a tres partidos de sanción.