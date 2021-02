Actualizada 20/02/2021 a las 06:00

El Castillo de Olite es el lugar que une a Oier Sarriegi e Imanol Sarregi. Nacidos en San Sebastián y con Beire como segunda residencia, son dos hermanos que esta tarde se enfrentan en el Mutilnova (16.30h). Oier defenderá la camiseta de la Mutilvera mientras que Imanol hará lo propio con la del Tudelano. Ambos clubes quieren dejar sellada cuanto antes la permanencia en la categoría para poder aspirar a cotas más altas. La nueva Segunda División B espera en el horizonte pero, antes, la Mutilvera y el Tudelano tendrán que pasar por esta batalla que también es de hermanos.



¿Cómo ha sido la semana? ¿Hay nervios pre derbi?

Oier. Sí. Ya hemos tenido alguna broma entre nosotros, pero cada uno va a hacer su papel e intentar ganar su partido.

Imanol. Hasta el miércoles no estuve con él en casa, porque Oier estaba en Donosti, y yo estaba más tranquilo. Desde que vino, hemos tenido algún pique, pero no deja de ser una semana más. Está claro que es un partido bonito, porque jugamos el uno contra el otro, pero cuando empiece, cada uno pensará en ganar.

¿Es la primera vez que se enfrentan?

Oier. Hemos jugado ya varias veces. Me acuerdo de una en División de Honor Juvenil. Mi hermano jugaba en la Real Sociedad y yo en el Antiguoko. Luego en Tercera, yo en el Baskonia y él en el Vitoria. En Segunda B, yo con la Peña Sport y él con el Vitoria.

Imanol. Éste sería ya el quinto partido en el que nos vemos las caras.

En el encuentro de ida, Oier todavía no estaba en la Mutilvera. Para el de hoy, en principio, los dos serán titulares.

Oier. Eso parece. Es un partido que siempre quieres jugar y espero que nos toque. Habrá que hacerlo lo mejor posible.

Imanol. Ya me ha hecho alguna broma, en plan, no caigas mucho en mi banda, no salgas a alguna cobertura por ahí. Seguro que algún roce habrá.

Ocupan posiciones distintas en el campo. Será complicado que se crucen, ¿no?

Imanol. De juntarnos, tendrá que ser en algún balón parado, alguna situación en la que yo tenga que salir a su zona, o alguna ayuda porque Oier sube bastante. Por lo demás, no es un duelo tan directo.

Oier. Yo tengo esa capacidad ofensiva y me gusta subir la banda y luego, evidentemente, defender bien que es lo principal en un lateral. Puede que alguna subida mía me enfrente contra mi hermano.

Tanto un equipo como el otro llega a este derbi en un gran momento de resultados. ¿Quién tiene más necesidad de ganar?

Imanol. Yo creo que los dos tenemos la misma necesidad. Nosotros queremos estar en la Liga Pro. Igual, la Mutilvera, a principio de temporada, no se planteaba ese objetivo. Pero ya que están ahí, yo creo van a optar por ello.

Oier. Nosotros tenemos como objetivo prioritario la salvación sin ninguna duda. Luego ya vamos partido a partido, pero está claro que tenemos opciones de aspirar a todo. Veremos a dónde llegamos.

¿Han comentado algo sobre las fortalezas y debilidades de cada uno con sus entrenadores?

Imanol. Yo no le he dicho nada. El entrenador ya sabe de sobra. Estamos todos muy estudiados, pero sí que con los compañeros hablas más. Aun así, nos conocemos todos y el que haya visto los últimos partidos de la Mutilvera ha visto que, cuando tienen la opción, se despliegan bien por banda y son muy ofensivos. Nuestros jugadores de banda van a tener trabajo.

Oier. Hemos visto mucho al Tudelano y sabemos cómo juegan. Tienen las cosas muy claras. Además, conozco a varios del Tudelano porque he jugado con ellos.

¿Podrían definirse el uno al otro?

Imanol. Oier es un lateral muy fuerte en su zona de acción. Muy ofensivo, con mucho recorrido y con apariciones que son muy importantes. Lo demostró el otro día en Tajonar. Es muy constante y es de estos laterales que están de moda porque defienden bien, pero a la vez le dan al equipo un aire muy ofensivo y te da opciones por fuera. Por último, tiene un físico, como yo le digo, que es un privilegiado. Es un animal competitivo y eso lo aprovecha muy bien

Oier. Yo a Imanol le he visto jugar desde que era infantil. Le definiría como un mediocentro que tiene un trato de balón muy bueno. Tácticamente, hay pocos en la categoría como él y creo que lo está demostrando. Tiene un currículum impresionante y creo que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Hace muy bien las cosas, toma muy buenas decisiones y siempre piensa en el equipo.

¿Tienen en cuenta lo que ocurrió en el partido de ida? La Mutilvera se impuso 1-3 en Tudela.

Oier. Yo no estuve en la ida, pero sí que vi el partido porque me gusta ver todas las semanas a mi hermano. De ese día le dije que me gustó mucho la Mutilvera. Compitió muy bien, fue capaz de ganar 1-3 y ya me sorprendió. Esperemos que hoy se repita.

Imanol. Me atrevo a decir que ha sido el único equipo que ha sido superior a nosotros en todo lo que llevamos de liga. Por eso, somos conscientes de que tendremos que estar al 100%. En la ida ya nos pasaron por encima y, como no estemos a su mismo nivel de intensidad y no sepamos adaptarnos rápido a lo que es el campo de Mutilva, vamos a sufrir. Va a ser un partido muy difícil.

¿Qué supondría sumar los tres puntos esta tarde?

Imanol. Daríamos un paso muy importante de cara a estar entre los tres primeros. Todavía quedarían tres partidos, pero está claro que serían vitales porque nos mantendríamos en las posiciones de arriba y bien colocados.

Oier. Nosotros vamos partido a partido y sin ningún objetivo claro. Esto es muy cambiante y estando todo tan igualado, ahora puedes ir tercero pero pierdes hoy y te adelantan. Sería importante ganar al Tudelano porque nos pondríamos en una buena situación.

El que gane, ¿podría pensar ya en meterse en la fase de ascenso?

Imanol. Yo tengo que ser muy claro y honesto. Nuestro objetivo es estar entre los tres primeros porque se ha hecho un equipo para ello. Ahora con eso tampoco me quiero echar presión de más, pero queremos estar en la nueva categoría que se va a crear.

Oier. Nuestra situación es diferente. El objetivo prioritario es la permanencia. Es verdad que quedan pocos partidos, nos vemos ahí arriba y tenemos opciones de entrar a Liga Pro, pero somos conscientes de que hay que ir partido a partido. Está claro que si ganamos al Tudelano la permanencia estaría prácticamente sentenciada.

¿Se atreven con un pronóstico?

Imanol. Cualquier resultado que nos dé los tres puntos. Siempre es interesante no recibir goles. Pon un 1-2.

Oier. Me gustaría ganar con un 2-0.