Actualizada 15/02/2021 a las 06:00

El Tudelano consiguió un valioso empate en la última acción del encuentro tras jugar toda la segunda parte en inferioridad numérica por la expulsión de Sito en el minuto 42.

El partido comenzó con un disparo de Nando para los intereses del Ebro, que fue lo más peligroso del equipo aragonés en la primera mitad. A partir de ahí, solo hubo un equipo sobre el césped y ese fue el Tudelano. Los de Nacho Martín se acercaban al área rival con demasiada facilidad y, a su vez, desplegando un gran fútbol. Rodrigo tuvo en sus botas la primera de la mañana, pero su disparo se marchó fuera por poco.

El Tudelano se gustaba y vivía en campo contrario la mayor parte del tiempo. Diego Suárez fue el próximo en poner a prueba a Loscos, pero éste, con una gran intervención, evitó el 1-0.

RODILLO RIBERO

Los locales eran un auténtico rodillo y en el minuto 34, en una jugada por banda derecha de Yasín, Ángel Sánchez cabeceó el centro al palo largo del portero e introdujo el esférico en el fondo de la red. El Tudelano pudo ampliar antes del descanso y dejar sentenciado el partido, pero lo que llegó fue la roja directa a Sito tras llega tarde a un balón dividido y derribar a Palomares con una fuerza excesiva. Los riberos se quedaron con uno menos y, ante las numerosas protestas desde el banquillo, también fue expulsado el preparador físico del equipo local.

Tras el descanso, el equipo de Nacho Martín saltó al césped dispuesto a defender con uñas y dientes la ventaja. Delgado y Álex Sánchez fueron los hombres en los que confió el técnico blanquillo para afrontar la segunda mitad en inferioridad numérica. Los primeros minutos de la segunda mitad fueron para un Ebro que, en el minuto 64, empató.

Con el 1-1 y con un jugador menos, el Tudelano intentó ir a por el partido, pero el Ebro, de vez en cuando, dio algún susto. El más claro, el disparo de Nando Quesada que se estrelló en el larguero.

Fue en el minuto 83 cuando, en una jugada por banda derecha, Antonio logró la remontada para el Ebro. Al Tudelano le quedaban siete minutos más el descuento para conseguir salvar un punto ante los zaragozanos. Y lo logró.

En el ultimo minuto de los tres que había añadido el colegiado, Fernando Delgado, que todavía tenia gasolina, metió la directa en una galopada por banda derecha. Sacó un centro espléndido al punto de penalti y Samanes, igualó.

Con este gol y ante la euforia del equipo y de la afición local, el árbitro señaló el final de en un partido en el que, como dijo su técnico, les tocó “picar piedra y ponerse el mono de trabajo”.

Nacho Martín: “No era justo perder este partido”

Nacho Martín, entrenador del Tudelano, mostró su satisfacción después de lograr el empate en la última jugada del partido. “Yo me voy muy contento por el trabajo que han hecho los chicos. El partido que hemos hecho once contra once ha sido tremendo. Los primeros treinta y cinco minutos son un espectáculo. En Segunda B no se ve jugar a un equipo como ha jugado el Tudelano hoy. Estoy completamente convencido. Luego, en la segunda parte, hemos jugado con diez y el equipo ha sabido sufrir. Al final no era justo que perdiéramos y la fortuna nos ha recompensado al trabajo que ha hecho el equipo”, valoró el técnico riojano.

Sobre la expulsión de Sito dijo Martín dijo que, para él, “no es tarjeta roja porque toca el balón con la puntera y va sin ninguna intención en un balón dividido. Ha sido una jugada muy desgraciada en todos los aspectos porque creo que no es correcta, pero el árbitro ha tomado esa determinación. A ver si se puede recurrir, pero es una acción que define el partido en un porcentaje muy alto”, terminó.

Ficha técnica:

Tudelano. J.A.Felipe, Sito, Meseguer, Suárez (Alex Sánchez, m. 46), Sarriegui, Rodrigo (Lalaguna, m. 68), Yasin (Delgado, m. 46), Gualda, Samanes, D.Royo, A.Sánchez (Orbegozo, m. 76).

Ebro. Loscos, Palomares (Carlos José, m. 78), Manel (Blas, m. 46), Espín, José Ramón, Rafa, Higon (Sebas, m. 52), Nando, Álvaro (Antonio, m. 68), Juan, Israel (Carri, m. 46).

Árbitro. Bosch Domenech. Auxiliado en las bandas por Ibáñez Granell y Lluna Olarte (Colegio Valenciano). Amonestó, por parte del Tudelano a Yasín, Samanes y Delgado. Además, expulsó a Sito (m. 42) y al preparador físico ribero Álvaro Corral. Por parte del Ebro, amonestó a Rafa, Blas, Juan y Loscos. Además, al finalizar el partido, expulsó al preparador físico del Ebro, Fernando Moreno, por agredir al segundo entrenador y a un jugador del Tudelano.

Goles. 1-0 (m. 24): Ángel Sánchez. 1-1 (m. 64): Nando. 1-2 (m. 83): Antonio. 2-2 (m. 93): Samanes.

Incidencias. 400 Espectadores en el Ciudad de Tudela.

