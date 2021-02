Messi, en el foco económico y electoral

Actualizada 01/02/2021 a las 06:00

La aparición del contrato de Leo Messi en el diario de información general 'El Mundo' ha supuesto un nuevo golpe a la estabilidad de un FC Barcelona inmerso en una crisis institucional de consecuencias alarmantes para el presente y para el futuro inmediato. Que la estrella del equipo vaya a cobrar 555.237.619 euros desde que firmó su última renovación el 25 de noviembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2021 no es excesivamente noticioso. Más o menos es lo que se había ido publicando si la contundente cifra se divide por cuatro: unos 138 millones por año antes de impuestos entre fijo y variables. Es una cantidad desorbitada, sí, pero se trata del mejor jugador del mundo y los estudios de márketing indican que, sin las restricciones provocadas por la pandemia, el club recuperaría más o menos la inversión por todo lo que genera el argentino. Aquí lo más inquietante y retorcido es comprobar que en el Barça ya no se respeta nada hasta el punto de que se ha filtrado el contrato de Messi con todos los detalles, íntegro, con fines maquiavélicos: quizás venganza de los que se fueron, puede que un aviso de los que están al frente ahora de forma provisional e incluso no se descarta que sea una forma ficticia de lavarse las manos de los que quieren entrar.

En cualquier caso, si había alguna posibilidad de que Leo Messi renovara su contrato que acaba el 30 de junio, cada vez está más claro que el '10' se irá a la carrera y sin mirar atrás de un club que ha recuperado su antigua falta de escrúpulos. Si es una venganza de la junta directiva saliente, malo porque los retratados son los que le firmaron ese contrato con Josep Maria Bartomeu a la cabeza, los mismos que dirigían el club en el alambre sin contemplar que una crisis como la actual podría llevar a la tesorería a la bancarrota; si se trata de señalar a Messi como único culpable del agujero económico en el que cayó la entidad, el tiro está saliendo por la culata porque el apoyo de los barcelonistas a su ídolo, dividido tras el burofax, ahora comienza a ser unánime; si la Junta Gestora que preside el club hasta las elecciones quiere influir para que ningún candidato se atreva a renovarle, peor porque Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa han visto claro que es el momento de mostrar cariño hacia Messi porque es una baza electoral.

Ante la gravedad de la publicación, el club azulgrana ha desmentido en un comunicado "cualquier responsabilidad en la publicación de este documento" y avisa que "emprenderá las acciones legales oportunas contra el diario El Mundo", expresando también "su apoyo absoluto a Lionel Messi, especialmente ante cualquier intento de desprestigiar su imagen, y de dañar su relación". El propio Messi, según distintas fuentes, también está preparando una querella contra El Mundo y su abogado, Jorge Pecourt, está estudiando cómo involucrar a las personas del club con acceso a su contrato. Lo que han hecho ni el club ni el jugador es desmentir el contenido de la información.