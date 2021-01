El Izarra respira en Logroño

Actualizada 31/01/2021 a las 06:00

El Izarra se aferra a la permanencia. Tras el jarro de agua fría recibido ante el Tarazona, el equipo de Javier Martínez sumó un triunfo de oro que le permite seguir soñando con la salvación. Once puntos no resultan un bagaje suficiente, pero la victoria lograda ante la SD Logroñés, invicta hasta ayer, revitaliza las opciones del cuadro estellica. El cabezazo de Endika puede cambiar el destino de la temporada de una escuadra que, con la franquía cobrada, tiró de oficio para secar a un rival que se desactivó tras el descanso.

El Izarra, necesitadísimo, se encontró con el gol en la primera acción de peligro. Javi Gómez botó un córner y Endika, con poderío, se adelantó a Rodellar. Cabezazo inapelable e inalcanzable para Jero. Los visitantes tenían ya una renta para defender. La SDL, invicta, comenzó a tener el balón y a buscar la meta de Iricibar. Este se erigió en el mejor del cuadro blanquiazul, con dos paradas a bocajarro a disparos de Diego Esteban, que firmó un gran control, y Óscar Loza. Las dos debieron ser gol. No lo fueron y el Izarra respiró. Por ocasiones los locales merecieron empatar, pero ni Javito, con un par de disparos sibilinos desde la frontal, ni Imanol acertaron a batir a Iricibar, siempre sobrio bajo los palos.

En la segunda mitad la SDL no dudó en ir a por la victoria, pero fue el Izarra el que tuvo la más clara con un remate seco de Hinojosa que no pilló portería. A la hora de juego, se acabó el arreón anfitrión. Pese a los cambios en la Sociedad Deportiva Logroñés, el Izarra contuvo bien. De hecho Iricibar, el mejor en la primera mitad, apenas tuvo que intervenir. La mejor ocasión anfitriona la tuvo Borja que, tras una buena acción personal, remató desviado. La SDL, desesperada, no encontró su momento y el Izarra, bien replegado y sin ceder espacios, se apuntó la primera victoria lejos de Merkatondoa. No había puntuado lejos de Estella y se llevó los tres en juego ante un equipo que no conocía la derrota. Hay margen para soñar con la permanencia a la primera.

JAVI MARTÍNEZ "SUPIMOS COMPETIR DESDE EL INICIO"

Javier Martínez, técnico del Izarra, se mostró satisfecho por la victoria en el Mundial 82. “Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, ante un equipo que no había perdido en casa con cuatro victorias y un empate. Fue un partido duro, pero supimos competir desde el inicio”. El entrenador soriano destacó la fiabilidad de los suyos. “Tiene mérito haber hecho un gol en el minuto cuatro, pero tiene mucho más haber estado 85 minutos concentrados, que era de lo que se tratab. Cada partido es una final. Contra el Tarazona competimos muy bien, pero faltó suerte. Hoy lo conseguimos”, apuntó.

FICHA TÉCNICA

0 - SD Logroñés. Jero; Borja (Alain, m. 80), César Caneda, Chacón, Óscar Loza (Calderón, m. 67); Lacruz (Achi, m. 55), Emilio (Juan Antonio, m. 46), Javito, Rodellar, Diego Esteban; Imanol.

1 - Izarra. Iricibar; Eguaras, Gallego, Endika, Morte; Yoldi (Guti, m. 63), Hinojosa, Parra, Javi Gómez (Losantos, m. 80); Laborda (Eneko, m. 68) y Sergio Sánchez (Oli, m. 63).

Árbitro. García Sierra (Comité asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Achi, Borja y César Caneda y a los visitantes Eneko, Morte y Endika.

Gol. 0-1 (m. 4): Endika.

Incidencias. Mundial 82, a puerta cerrada.