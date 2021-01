El Valencia respira y asfixia al Elche

Actualizada 30/01/2021 a las 20:40

Un gol de Daniel Wass en la primera mitad dio este sábado la victoria al Valencia ante el Elche (1-0) en un choque entre dos equipos muy necesitados y cuyo resultado permite respirar al conjunto valenciano, que con su victoria asfixia un poco al ilicitano, situado en puestos de descenso.

El Valencia fue mejor en la primera parte, dispuso de ocasiones, con un penalti fallado, y también las tuvo en la segunda mitad, aunque esta fase del encuentro el Elche dio un paso adelante que resultó insuficiente.

El Valencia fue más incisivo en el tramo inicial del partido e incluso pudo haber marcado en una ocasión clara tras un error en la salida de Edgar Badía.

En esa acción, Wass se quedó solo ante los defensores del Elche y Diego González rechazó el balón. La jugada animó al conjunto ilicitano que estabilizó su juego, lo que dio paso a una fase más nivelada del partido en la que, sin embargo, llegó el 1-0 cuando Wass cabeceó con potencia un buen centro de Guedes.

Aunque el Elche no encontró la forma de hacerse con el control del juego, el conjunto de Jorge Almirón dispuso de algún remate para empatar, aunque la oportunidad más clara fue para el Valencia al señalar el árbitro penalti de Barragán sobre Manu Vallejo, pero Edgar Badía realizó una gran parada a lanzamiento de Carlos Soler.

En el tramo final del primer periodo el Elche gozó de su ocasión más clara en un gran golpeo desde fuera del área de Mojica al que dio réplica con una gran parada Jaume Doménech, que sacó el balón cuando se colaba por la escuadra.

Una jugada individual de Carlos Soler estuvo cerca de poner el 2-0 en el marcador para un Valencia que salió con brío tras el descanso ante un Elche que varió su propuesta con los cambios del descanso, pero que no encontró de inicio una mejoría sensible respecto al primer periodo, aunque sí de crear peligro a balón parado, sobre todo, en lanzamientos de córner.

El marcador y la necesidad de ambos conjuntos mantenían la emoción pero sin que ninguno de los dos equipos consiguiera imponer su ley con una cierta claridad en un partido de ida y vuelta en el que el balón pasaba con cierta frecuencia de una a otra portería, aunque mediado este periodo era más el Elche el que se acercaba a la meta rival.

A medida que pasaban los minutos, era el conjunto ilicitano el que manejaba el centro del campo y el que buscaba con más insistencia el gol y al equipo de Mestalla le tocaba achicar balones, ante un rival que no dispuso de ninguna ocasión clara para lograr el empate.



FICHA TÉCNICA

1 - Valencia: Jaume Doménech, Thierry, Hugo Guillamón, Gabriel Paulista, Gayà, Wass, Carlos Soler, Racic, Guedes (Musah, m.87), Manu Vallejo (Kang In Lee, m.74) y Maxi Gómez.

0 - Elche: Edgar Badía; Josan (Cifuentes, m.46), Barragán (Pere Milla, m.46), Gonzalo Verdú, Diego González, Mojica; Rigoni (Carrillo, m.77), Marcone, Raúl Guti (Víctor, m.80), Tete Morente; y Boyé.

Gol: 1-0, m.22: Wass.

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano). Amonestó por el Valencia a Wass y por el Elche a Gonzalo Verdú, Barragán, Tete Morente, Marcone, Cifuentes y Víctor.

Incidencias: partido disputado sin público en Mestalla y con fuerte viento. Se guardó un minuto de silencio por Alberto Arnal, ex jugador del Valencia y el Sabadell de los años sesenta, y por el ex piloto valenciano de Fórmula Uno, Adrián Campos.