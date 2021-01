La sorpresa de los 100 goles de Iriguíbel

Actualizada 19/01/2021 a las 06:00

Ander Iriguíbel enfilaba el pasado sábado las escaleras que dan acceso al campo de la Agrupación Deportiva San Juan como un fin de semana más de partido de liga. Casi siempre, el delantero del San Juan de 30 años abandona el último el vestuario porque, antes de jugar, le gusta desprenderse de los líquidos extra que lleva su cuerpo. El salir solo al terreno de juego no se le hizo del todo extraño, pero sí empezó a dudar cuando vio a todos sus compañeros haciendo un paseíllo.

“A mí no me habían avisado nada de que antes del encuentro teníamos que hacer un paseíllo de homenaje. No sabía la razón por la que todos mis compañeros se habían colocado así. Yo me iba a unir, pero sí, el homenaje era para mí”, relata un emocionado Ander Iriguíbel que el pasado sábado, antes de empezar el San Juan-Valle de Egüés, se llevó por sorpresa su merecido reconocimiento por los 100 goles que acumula en Tercera División. Todos ellos con el club verde, que le entregó una camiseta del San Juan con la cifra serigrafiada

“Para mí, fue una sorpresa y me quedé muy contento. Fue una motivación más para afrontar el partido. Sabía que algún compañero de equipo tenía en mente que había llegado al centenar de goles, pero estoy seguro de que no todos lo tienen presente. Además, era el primer día con público en la Agrupación y le dio más emoción al momento. Fue muy bonito y supongo que en el club habrán esperado a que llegase el primer encuentro con público para hacerlo.De todas formas, me pilló todo de sorpresa”, desvela Iriguíbel.

El club del barrio pamplonés había preparado una camiseta especial para homenajear la marca que su delantero logró hace dos meses contra el Pamplona. Desde entonces no mete gol.

“Me están vacilando un poco en ese sentido porque he llegado a cien goles y desde entonces no he vuelto marcar más. Mis compañeros me dicen que me he quedado ahí. Espero cortar la racha cuanto antes, aunque si me quedo en cien goles y mis compañeros siguen metiendo para seguir ganando no está mal. El cien es un número bonito”, dice entre risas.

LAS LIBRETAS DE BEBETO

Ander Iriguíbel no tiene un contador de goles en su casa, ni tampoco se acuerda de todos los que ha metido con la camiseta del San Juan. Sin embargo, el capitán verde, gracias a su entrenador Bebeto, sabe todos sus registros como delantero.

“Bebeto, al final de cada temporada, da a todos los jugadores una libreta con todas las estadísticas de minutos jugados, goles, titularidades y demás. Hace un par de años, leí un reportaje que se hizo a un jugador de Tercera que también había metido 100 goles. Entonces, fui a por esas libretas que tenía guardadas en casa y sumé los goles de ahí junto con los de las temporadas en las que estuvo Xabi Mata. La suma me dio 93. Por lo tanto, con los cinco que metí el año pasado hasta que se paró la temporada por la Covid-19 y con los dos que llevó este curso, pues he llegado a los cien”, cuenta Iriguíbel.

Desde su primer gol en Tercera División, que fue contra el Lagun Artea, han pasado diez años. Iriguíbel asegura que no se queda con uno en concreto, pero si tuviese que elegir uno, se decide por el que anotó el 7 de noviembre de 2020 contra el Pamplona. No por su belleza, sino por ser el cien, aunque espera seguir haciendo sufrir a defensas y porteros para llevar al San Juan a lo más alto.