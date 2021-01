La primera expulsión de Messi fue en Tafalla contra la Peña Sport

Actualizada 19/01/2021 a las 06:00

La expulsión de Leo Messi del pasado domingo en la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao ha levantado una expectación desorbitada. Los cuatro grandes periódicos deportivos nacionales recogieron en sus portadas de este lunes la agresión del argentino sobre Asier Villalibre que le obligó a abandonar el terreno de juego en el minuto 120 de la prórroga.

El diario Marca destaca que “Messi fue expulsado por primera vez con el Barça y podrían caerle entre dos y cuatro partidos”. Por su parte, el As dice que “Messi fue expulsado por una agresión a Villalibre”. En los rotativos catalanes tampoco ha pasado desapercibida la tarjeta roja. El Mundo Deportivo señala que “Messi vio la roja por agresión”, mientras que el Sport habla de que el futbolista argentino acabó “desquiciado y expulsado”.

Esas han sido las cuatro formas con las que los periódicos deportivos nacionales han informado sobre la expulsión del considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, en ninguna de ellas, se detalla que la primera expulsión de Leo Messi como jugador profesional (753 partidos oficiales con el Barcelona y 142 con la selección argentina) ocurrió hace 5.807 días en Tafalla.

El San Francisco tafallés acogía el 27 de febrero de 2005 un duelo vital para la Peña Sport en sus aspiraciones por lograr la permanencia. Era la vigesimoquinta jornada de liga en el Grupo III de Segunda División B y el Barcelona B, que dirigía Pere Gratacós, visitaba Navarra. En el once titular del filial blaugrana, además de Leo Messi, había nombres como el de Rubén Martínez, actual portero de Osasuna, Damià Abella, Joan Verdú o Paco Montañés. Una plantilla plagada de jóvenes promesas que fue incapaz de batir al cuadro de Raúl Marco. El partido terminó 0-0.

Como recuerdan las crónicas de la época, la Peña Sport pudo ganar en un penalti que falló Sergio Amátriain, primero lo había metido pero el árbitro mandó repetirlo y Rubén Martínez detuvo el segundo intento. Además, esa pena máxima también conllevó con la primera expulsión de Leo Messi en su carrera deportiva. El futbolista argentino protestó al colegiado Sánchez Maroto la decisión diciéndole “la concha de tu madre”. Por ello, el árbitro vasco, sin dudarlo, le mostró la roja directa.

Así lo vivió Raúl Marco, actual técnico de la Peña Azagresa de Tercera División que por aquel entonces dirigía a la Peña Sport. “Para nosotros ese partido era muy importante. Nos estábamos jugando el descenso. De lo que más me acuerdo, obviamente, es del penalti y de la expulsión de Messi. Le protestó la decisión con la típica frase argentina malsonante y el árbitro no dudó. Cuando acabó el partido, me junté con él en el túnel de vestuarios e hizo una especie de disculpa. Me dijo que él no le había dicho nada”, recuerda Raúl Marco.

“YO SEQUÉ A MESSI”

Otro de los protagonistas de aquel encuentro fue Rafa Casellas. El lateral derecho de aquella Peña Sport fue uno de los que tuvo que marcar de cerca aquel día a Leo Messi. Casellas, que ahora es profesor en el CPEIP Buztintxuri, bromea con el trabajo defensivo que realizó.

“Ese día Messi acabó desquiciado, más o menos como le ocurrió el domingo contra el Athletic. Me acuerdo que venía de jugar entre semana contra el Chelsea en la Champions. Pasó de jugar en Stamford Bridge a hacerlo contra nosotros en Tafalla. Cuando jugábamos contra los equipos catalanes, siempre entrenábamos toda la semana en el San Francisco para estropear un poco el césped. Teníamos que utilizar nuestras armas. Fuimos agresivos con Messi porque tenía una conducción tan vertiginosa que hacía muy difícil quitarle el balón. Le hicimos muchas faltas y cuando nos pitaron el penalti terminó de desquiciarse. Yo suelo decirles a mis amigos y familiares que sequé a Messi. A mi hijo, cuando él ganó el sexto Balón de Oro, le dije que no me pudo regatear”, recuerda entre risas Rafa Casellas.

Así fue como Leo Messi fue expulsado de un partido por primera vez en su carrera deportiva. Asier Villalibre desquició al astro argentino, pero antes ya lo había conseguido la Peña Sport de Raúl Marco en Tafalla. Además, el club tafallés forma parte de la selecta lista que indica los once equipos a los que el argentino no ha logrado meter gol. En los dos partidos de aquella temporada 2004/2005, el meta Asiáin secó a Leo Messi.