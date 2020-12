La inminente salida de Diego Costa del Atlético reactiva la operación Milik

Actualizada 29/12/2020 a las 06:00

No es una inocentada sino un problema muy serio para el Cholo Simeone en un curso en el que busca el título de Liga y dar mucha guerra también en la Champions. Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, ha pedido al club rojiblanco su salida en el próximo mercado de invierno, que comienza el 4 de enero, por motivos personales. Ni siquiera ha acudido al entrenamiento de este lunes con los colchoneros y su salida es inminente.

Aunque desde su regreso del Chelsea, en enero de 2018, el delantero hispano-brasileño ha sido más noticia por las lesiones y enfermedades que por sus goles, su marcha supone un contratiempo relevante para el Atlético y su entrenador, convencidos de que el club no puede afrontar más de la mitad de la temporada solo con el veterano Luis Suárez de ariete.

El serbio Saponjic no cuenta para el Cholo, que sí ve con buenos ojos que se retomen las negociaciones para fichar el punta polaco Arkadiusz Milik, apartado en el Nápoles porque no quiere renovar su contrato pero por quien Aurelio De Laurentiis, mandamás del gran club del sur de Italia, pide unos 10 millones.

Diego Costa termina contrato el próximo 30 de junio y el pasado verano ya estuvo en venta. No se concretó por falta de pretendientes y el que se marchó al final fue Alvaro Morata a la Juventus. Ahora, el Atlético no cobraría ni un euro por un eventual traspaso, aunque se ahorarría una ficha muy alta que supera los ocho millones anuales. Molesto por su rol El de Lagarto está molesto con su situación porque sabe que tiene a Luis Suárez por delante y que el Atlético no le piensa renovar, y cree estar en condiciones de firmar el último gran contrato de su carrera, preferiblemente en Europa.

Costa ha participado este curso en solo siete encuentros y ha marcado dos goles, tras perderse doce duelos, seis de la Liga y seis de la Liga de Campeones, por una lesión muscular, primero, y por una trombosis venosa en una pierna como secuela del coronavirus, más tarde. Desde su vuelta procedente de Stamford Bridge, los problemas físicos le han apartado de 58 partidos, que se elevan a 70 si se añaden los doce duelos que se ha perdido por sanción. En total, ha participado en 83 encuentros, con 20 goles, desde que fue fichado en septiembre de 2017 e inscrito en el siguiente mercado invernal.

El pasado 19 de diciembre reapareció en el torneo regularidad con un gol al Elche tras un penalti que él mismo se inventó. "La vida me pega, pero siempre me levanto, porque tengo una familia, una base, y los compañeros, fisios y médicos están a mi lado. Cuando no estoy intento aportar al máximo. No está siendo fácil, desde que retorné aquí porque siempre me pasa algo, pero siempre me levanto", dijo a Movistar tras ese partido, quizá el último de Costa en el Atlético.

Costa, venido a menos en estos últimos años, ha sido básico en el crecimiento exponencial del Atlético y en el título de Liga logrado en el curso 2013-2014, cuando marcó 27 goles. Concluyó su primera etapa de rojiblanco con 64 tantos en 134 partidos. No ha resultado como se esperaba su vuelta, pero aun así ha sido clave en los dos últimos títulos ganados por el Atlético: la Liga Europa de 2018 y, sobre todo, la Supercopa continental conquistada frente al Real Madrid en Tallín, donde firmó un doblete.