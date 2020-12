Fernando Ruiz y Álvaro Mata: un duelo de generaciones en San Juan

Actualizada 18/12/2020 a las 06:00

El San Juan se enfrentó este jueves al Granada, equipo de Primera División. El centrocampista Álvaro Mata milita en el conjunto pamplonés, mientras su abuelo Fernando Ruiz defendió la portería de la escuadra andaluza. Él juega ahora, mientras su abuelo materno lo hizo en dos campañas 66-67, 67-68. La pena que le va a quedar a Fernando Ruiz Goñi, de 80 años, es la de no haber podido ir a ver a su nieto al campo de fútbol. Las circunstancias no lo permiten. Pero sí que ha aprovechado para hablar con él y darle algún consejo. “De cara a este partido le diría que tienen que jugar sin complejos. Me da mucha pena no poder asistir a un partido de estas características. Podían haber ampliado el aforo pero siempre con mascarillas, y distancia. Es una pena que no podamos ir a verlos los abuelos, los padres. Siempre le he seguido”, indicó.

Fernando Ruiz militó en la campaña 66-67 en el Granada en Primera División. El equipo disputó la promoción para evitar el descenso ante el Betis pero el conjunto nazarí cayó. Sin embargo, en el siguiente curso, el 67-68, con Fernando Ruiz en sus filas el Granada se proclamó campeón de su grupo en Segunda División y volvió a ascender. Ruiz militó en Oberena, al igual que su nieto. También jugó en Osasuna. “Debuté en Primera División ante el Atlético de Madrid y ganamos 1-2”, contó. Después fichó por el Salamanca y el Granada.

Álvaro Mata entró en la convocatoria de Bebeto, pero finalmente el centrocampista no pudo saltar al campo. “Era muy complicado porque nosotros debíamos estar muy inspirados y ellos que les saliera muy mal partido para conseguir algo. Ellos en dos actuaciones muy individuales nos han marcado dos goles. Una pena ese gol tan pronto pero no nos ha influido ese gol y hemos seguido apretando. Ese tanto no se ha notado mucho en el juego”, explicó.

