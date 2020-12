Pascual (Cantolagua): “Mis jugadores se han dejado el alma. Han tenido una actitud perfecta”

Actualizada 16/12/2020 a las 06:00

El entrenador del Cantolagua, Javier Pascual, se resignó ante la superioridad mostrada por un equipo de Primera División como el Valladolid. “Teníamos la duda de cómo se iba a desarrollar el partido. Sabíamos que, incluso, dando nuestra mejor versión no nos iba a llegar pero la manera de comprobar cuál es la diferencia es midiéndote en el campo. Hemos visto que juegan a otro ritmo, otro nivel. Se trata de otra dimensión. Hemos hecho todo lo que hemos podido y no nos ha dado. No me puedo quejar de nada de mis jugadores. Han corrido, han jugado al máximo de sus posibilidades”, destacó.

Por otro lado, Pascual resaltó el trabajo de sus jugadores.“Cualquiera que nos haya visto jugar hoy y no lo ha hecho nunca piensa que lo único que hacemos es defender, que no damos dos pases pero es que no podíamos. Antes de recuperar un balón hemos tenido que correr tres minutos. Lo recuperamos y sí queremos dársela a un blanco y no podemos. No tengo nada que reprocharles. Se han dejado el alma y han tenido una actitud correcta, un comportamiento perfecto y han jugado contra un equipo superior”, dijo.

El entrenador del Cantolagua se mostró feliz porque su equipo hubiera podido disfrutar de una experiencia así. “Tenía miedo cuando nos clasificamos hace un mes, tras ganar el partido de Barcelona, que este partido nos pudiera despistar en la liga. No les puedo reprochar nada. De hecho, igual hoy hemos pagado también el esfuezo que hicimos en la última jornada ante el Cirbonero, cita en la que tuvimos que remontar en la segunda parte, hicimos un esfuerzo tremendo pero para todo no nos da. Lo que les pedí es que no se guardaran nada y hoy hemos llegado hasta donde hemos podido”, añadió.

Pascual lamentó lo que hubiera sido también para los aficionados la celebración de este partido en Sangüesa. “Creo que habrá servido para quién no conozca la afición que hay al fútbol en Sangüesa se pueda imaginar lo que hubiera sido este partido donde debería ser, en Sangüesa. Y estoy hablando del ambiente porque lo visto hoy en el campo nos ha quitado la posibilidad de que si hubiéramos jugado en Sangüesa... Pues si hubiéramos jugado en Sangüesa la superioridad es imposible de igualar pero la gente hubiera disfrutado mucho más, el ambiente hubiera sido más inolvidable. No hubiéramos tenido que jugar en el exilio, con todo el agredecimiento al Izarra, que nos ha puesto todas las facilidades del mundo. Es lo que nos ha tocado”, comentó Pascual.

Una sonrisa que no logró borrar la derrota



La comunión entre aficionados y jugadores se dejó sentir ayer en el Merkatondoa de Estella pese a la distancia. Los primeros no quisieron dejar solos a su equipo, el Cantolagua, en una cita histórica para el club de Sangüesa pero no pudieron presenciar el partido en el campo. Lo tuvieron que hacer desde una ladera contigua. Acudieron unos cien. Los jugadores agradecieron su apoyo y, al final del encuentro, ya fuera de las instalaciones, del Izarra llegó el reencuentro.



Los aficionados recibieron al equipo con banderas del Cantolagua. Siguieron el partido desde una zona en la que apenas se ve la mitad del campo y animaron a su equipo durante todo el encuentro. El portero del Cantolagua Pablo Arbonies destacó que el recibimiento le pareció espectacular. “En el partido, hemos hecho lo que nos han dejado hacer. Ellos son un equipo muy superior. Pese a jugar los menos habituales hay una diferencia de calidad enorme. Me ha parecido espectacular el recibimiento. Se me ha puesto la piel de gallina. Ha sido bonito”, sonrió.



El centrocampista Ander Blanco indicó que se trata de una experiencia única. “Es muy complicado que volvamos a vivir una situación de estas. Nos vamos muy contentos pese al resultado. Es una pena que no haya podido estar la afición con nosotros. Se lo merecen ellos tanto como nosotros. Un momento así lo quieres vivir con ellos. Ha sido una pena. En el campo hemos visto que hemos disfrutado pese al resultado. Ahora estamos viendo en el vestuarios si uno tiene camiseta , el otro no”, señaló.



El capitán Dani Navarrete dijo: “Sabíamos que nos iba a tocar correr mucho. Pero ha sido una experiencia increíble poder enfrentarte a esa gente. Llevo once años aquí y no pensaba que podíamos aspirar nunca a algo así. Es un sueño lo que estamos viviendo. La pena es que nuestra afición tenga que estar en el monte y no en el campo”. Como es habitual, los jugadores del Valladolid regalaron sus camisetas a los del Cantolagua. De hecho, el técnico del equipo pucelano Sergio González acudió al vestuario para salir con una sudadera que entregó a Javier Pascual, entrenador del Cantolagua.

