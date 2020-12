La diáspora: la actuación de los jugadores navarros fuera de la Comunidad

Actualizada 08/12/2020 a las 06:00

Jugadores navarros en el extranjero, Primera y Segunda y sus actuaciones el pasado fin de semana



EXTRANJERO

Azpilicueta (Chelsea)

Volvió a ser suplente y no jugó en la victoria del Chelsea contra el Leeds (3-1).

Javi Martínez (Bayern)

Tuvo que ser sustituido en el minuto 25 por lesión.

Manu Onwu (Odisha)

No fue convocado en la derrota contra Mumabi (2-0).

Isma López (Dinamo Bucarest)

Ha abandonado la disciplina del Dinamo porque no le pagaban.

San José (Birmingham)

Suplente en la victoria por la mínima frente al Bristol (0-1).



PRIMERA

Monreal (Real Sociedad)

No jugó en el empate a cero contra el Alavés.

Aihen Muñoz (Real Sociedad)

Disputó los noventa minutos contra el Alavés.

Merino (Real Sociedad)

Nuevo partido completo para el centrocampista navarro.

Remiro (Real Sociedad)

Sigue firme en la titularidad y en la portería realista.

Muniain (Athletic)

Jugó hasta el minuto 79 en la derrota contra el Celta (0-2).

Raúl García (Athletic)

Salió los últimos 28 minutos.

Williams (Athletic)

Fue titular contra el Celta y fue sustituido por Ohian Sancet.

Sancet (Athletic)

Salio desde el banquillo en el 79 remplazando a Williams.

Berenguer (Athletic)

Jugó los 90 minutos en la derrota contra el Celta.

Arbilla (Eibar)

Titular en el partido contra el Valencia.



SEGUNDA

Eraso (Leganés)

Se quedó en el banquillo en el empate contra el Tenerife.

Aitor Buñuel (Almería)

Desconvocado en el partido contra el Alcorcón.

Paris Adot (Ponferradina)

Titular en el lateral derecho. Empató a cero contra Las Palmas.

Cantero (Lugo)

Dejó la portería a cero en una buena actuación contra ante el Mirandés (0-0).

Santamaría (Logroñés)

Desconvocado en la derrota contra el Rayo (2-1).

Eguaras (Zaragoza)

Salió en el minuto 54 en la victoria ante el Fuenlabrada (1-0).

Javi Ros (Zaragoza)

Fue titutal hasta que le sustituyó Eguaras. El partido iba 0-0 en ese instante.

Eneko Satrústegui (Castellón)

Titular en el lateral izquierdo en el empate encuentro contra el Mallorca.