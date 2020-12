El Eibar, más serio e intenso, perdona al Valencia

Actualizada 07/12/2020 a las 23:15

El Eibar perdonó (0-0) al Valencia este lunes en el cierre de la jornada 12 de LaLiga Santander en el Estadio de Ipurua, con más y mejores ocasiones para terminar encerrando a los 'che', incapaces de aspirar al triunfo para alejar la zona baja.

Los de José Luis Mendilibar apretaron en busca de la segunda victoria seguida por primera vez esta temporada. Dominaron el partido desde la posesión y la intensidad en su juego. Los vascos, con un paso adelante más en la última media hora, generaron ocasiones como para ganar el partido.

El control local no se tradujo en opción clara de gol en el primer tiempo, pero la buena actuación de Bryan Gil daba una sensación de peligro que en el Valencia era nula. Kike García no tuvo su noche, pero le llegaron varios balones que no encontraron la red, en especial en la segunda parte.

El Valencia no enseñó reacción más allá de dos chispazos, que eso sí tuvo que salvar Dmitrovic. El meta local aguantó con el brazo izquierdo en el aire un cañonazo de Racic y ya en el descuento atajó una buena ocasión de Gameiro. Fue la única contra que tuvo el equipo de Javi Gracia, sin ideas ni profundidad, cada vez más encerrado.

En los locales, además de Kike, Enrich tuvo su ocasión, entrando en el minuto 82, y Bryan Gil casi sorprendió a Jaume en una falta directa. Al final, el reparto deja al Eibar con 14 puntos y al Valencia con 13, dos puntos por encima del descenso el equipo 'che' en una temporada que sigue siendo para sufrir más que para mirar a la zona europea de la tabla.