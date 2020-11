Javi Martínez: "Acerté quedándome en el Bayern"

Actualizada 30/11/2020 a las 16:24

Javi Martínez, jugador del Bayern Múnich, siente como "especial" cada partido en España, a donde se enfrentará este martes 1 de diciembre al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, después de un verano del que pudo salir del conjunto alemán, aunque remarcó que acertó quedándose en el club, en el que se siente "importante".

"En verano hubo movimientos y se habló que si llegaba una oferta buena tanto para mí como para el club había la posibilidad de salir. También por ambas partes contemplábamos la posibilidad de quedarnos este año que me queda de contrato. Hablé con el entrenador y me dijo que confiaba en mí, que me consideraba parte del equipo", repasó durante la rueda de prensa telemática tras el entrenamiento.

"Creo que acerté quedándome. Me siento a gusto, me siento bien y me siento importante en el equipo. Estoy jugando minutos importantes y poder jugar otro año más en este club es algo increíble", explicó el futbolista, que no mira más allá que al presente: "El contrato dice que es mi último año, pero veremos cómo evoluciona todo. Pueden pasar muchísimas cosas de aquí a junio. Estoy muy contento aquí".

"Me siento parte del equipo, involucrado e importante. Y eso es lo que importa. Hubo una fase de la temporada pasada en la que no jugué mucho, pero también es parte del juego. Es parte de lo que es el fútbol. Hay que saber afrontarlo. Quizá yo no estaba en mi mejor momento, el equipo estaba a un nivel altísimo y lo importante cuando las cosas no están saliendo individualmente es que salgan colectivamente. No estaba jugando mucho, pero el equipo estaba ganando y pudimos conseguir el triplete", recordó.

Para él, "no es el momento ahora de hablar de lo que pueda pasar en junio del año que viene", cuando termina su actual contrato. "Han sido nueve años aquí maravillosos y veremos lo que sucede en el futuro. Sí que he dicho que me gustaría probar una experiencia donde sea, no tengo ninguna preferencia, pero sí me gustaría probar algo nuevo antes de retirarme", añadió Javi Martínez, mientras aguarda la visita al Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano.

"Ir a España siempre es algo especial, un partido de Champions, y por supuesto jugar en Madrid contra el Atlético. No he jugado nunca en el Wanda. Si tiene la mitad de lo que era el Calderón será muy bonito, porque el Calderón era sensacional y uno de los mejores estadios del mundo. Espero que el nuevo sea así. Lamentablemente, no habrá espectadores. Los aficionados del Atlético son ruidosos. Va a ser un partidazo. Es un honor jugar en Madrid con el Atleti", dijo.

Javi Martínez habla del Atlético como el líder de la Liga, pese a que tiene un punto menos que la Real Sociedad, al haber disputado también dos partidos menos que el conjunto donostiarra. "Estamos hablando del líder de la Liga española, que es una Liga muy competitiva, con unos de los mejores equipos del mundo. Tiene un equipo muy competitivo, tiene al Cholo (Simeone), uno de los mejores entrenadores del mundo, estarán extra-motivados, se están jugando la clasificación y van a dar el 200 por cien y van a estar preparados", analizó.

"Además, tienen muchísima calidad. No sé si Suárez va a poder jugar (por covid-19), pero juegue quien juegue tienen muchísima calidad y una plantilla muy completa y muy ajustada. Seguro que nos van a poner las cosas muy difíciles", añadió Javi Martínez, que terminó el último encuentro con unas molestias físicas.

Él espera estar listo para el partido de este martes: "Salí un poco con molestias de la zona de cadera, la evolución ha sido buena, he podido entrenar y me he sentido bien. Quedan 36 horas para el partido y espero que para mañana para las nueve ya pueda estar al cien por cien".