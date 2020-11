Jornada muy goleadora en Tercera División

Actualizada 28/11/2020 a las 19:53

Este sábado se disputó la totalidad de la jornada en la Tercera División navarra. La sexta fecha del campeonato destacó por los 30 tantos que se anotaron en los diez partidos disputados y por la escasez de triunfos locales. Tan solo la Peña Sport, la Peña Azagresa y el Cortes sacaron adelante sus partidos como anfitriones, frente al Baztan, Bidezarra y Fontellas, respectivamente.



En el grupo A se vieron seis goles en dos encuentros. Txantrea y Subiza se repartieron los puntos en una de las goleadas del fin de semana (3-3). Mientras que el Itaroa Huarte logró asaltar el Ombatillo de Corella para imponerse con contundencia al Corellano (2-4). No fueron seis, sino cinco dianas las que presenciaron en el Andola de Andosilla. El Beti Onak logró un merecido triunfo frente al River Ega (1-4).



Sin goles terminaron los dos encuentros restantes del grupo A. Pamplona y Valle de Egüés empataron a cero en un partido competido. El ritmo fue alto y ambos conjuntos dispusieron de ocasiones para desnivelar la balanza. Con mismo resultado terminó uno de los partidos estrella de la sexta jornada. Beti Kozkor y San Juan empataron a cero en Lekunberri.

Pamplona-Valle de Egüés 0-0

Corellano-Itaroa Huarte 2-4

Beti Kozkor-San Juan 0-0

Txantrea-Subiza 3-3

River Ega-Beti Onak 1-4



En el Grupo B se vivieron los únicos triunfos locales de la jornada. El Cortes goleó al Fontellas (4-0), en un partido engañoso donde todos los tantos fueron en la segunda mitad. Tras el empate a cero con el que se llegó al término del primer acto, los tantos de Chueca, Gadea, Guiral y Adel sirvieron para dejar los tres puntos en la localidad ribera. Por su parte, la Peña Sport no falló en un encuentro marcado por la vuelta del técnico del Baztan, Igotz Garde, a Tafalla (2-0). Los de Elizondo compitieron durante todo el encuentro, pero no lograron sorprender en el campo de San Francisco. Iñigo Bronte fue el claro protagonista, al anotar un doblete, un tanto en cada mitad. Por último, la Peña Azagresa no dejó escapar la victoria ante un recién ascendido como el Bidezarra (2-0).



El Ardoi perdió dos puntos al final frente al Cantolagua que empató en el descuento (2-2). Los de Sangüesa se pusieron por delante en El Pinar, gracias a un disparo lejano que sorprendió al meta Itxaso. Sin embargo, antes del descanso consiguió empatar Pablo Martínez al rematar una falta botada por Ekaitz. Ya en la segunda mitad, el local Alvarito culminó la remontada. Sin embargo, pasado el minuto 90, los visitantes amarraron un punto.



Por su parte, el Murchante sorprendió en su visita al San Juan de Cintruénigo y se hizo con los tres puntos frente al Cirbonero (0-1). Los locales fueron claros dominadores de la posesión y las ocasiones, pero un tanto final de Castillo desniveló la balanza.

Ardoi-Cantolagua 2-2

Peña Azagresa-Bidezarra 2-0

Peña Sport-Baztan 2-0

Cortes-Fontellas 4-0

Cirbonero-Murchante 0-1

