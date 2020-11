La protesta del fútbol navarro: un minuto sin jugar para pedir que entre público

Actualizada 27/11/2020 a las 13:14

Los clubes navarros de fútbol se han plantado y llevarán a cabo una protesta este fin de semana por la ausencia de público en los campos. Una restricción que no entienden que se mantenga en el deporte tras la actualización de la Orden Foral que permite espectadores, con aforo reducido, en los eventos culturales y de ocio. "El primer minuto de cada partido será pasando el balón entre los jugadores en el centro del campo terminando con un aplauso reivindicativo", anuncian en un comunicado conjunto los equipos del fútbol regional que abarcan Segunda B y Tercera División.



En las últimas semanas se ha visto a numeroso público en los aledaños de los campos, agolpados en vallas o muros, para seguir los encuentros. Sienten "discriminación" porque en determinados espacios se podrá acceder a partir de ahora pero no a los partidos de fútbol. "Tenemos un perjuicio económico directo, no hay entradas, no hay patrocinios, no hay venta en el bar, no hay sorteos, por no tener público en los campos de fútbol. Queremos expresar nuestro agravio comparativo, que no llegamos a entender, porque se puede ir a lugares cerrados hasta 150 personas y 300 personas en recintos al aire libre y similares, tema que compartimos", aclaran los clubes. "Sin embargo, en los campos de fútbol no puede entrar nadie", una prohibición que lógicamente no comparten.



"Consideramos una vulneración del artículo 9 de la constitución, que dice: 'Los poderes públicos han de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que se encuentran la libertad y la igualdad', cosa que no ocurre con esta Orden Foral, ya que a unas personas se les permite, y a otras personas se les penaliza", argumentan. Y hablan de "discriminación social".



"Por todo ello solicitamos que se nos respete y nos aplique en igualdad la misma ley, en las mismas condiciones, y se nos permita con los controles establecidos por sanidad la entrada de público en los campos de fútbol con la misma limitación de personas", piden a las autoridades. "Es muy lamentable que cada día se permita que se repitan más escenas de personas detrás de una valla desde la que se puede ver el partido o gente subida a un montículo para visualizar lo que ocurre en el terreno de juego sin ningún tipo de control", añaden. Los clubes, con esta iniciativa, exigen al Gobierno una "rectificación" e "igualdad de condiciones".



