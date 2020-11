Los porteros se imponen a los delanteros en Ipurua

Actualizada 22/11/2020 a las 16:17

El Eibar y el Getafe empataron sin goles (0-0) en Ipurúa y mantuvieron su racha errática de resultados en un choque marcado por la mala suerte del conjunto armero, que se encontró en dos ocasiones con los palos para quedarse sin su primera victoria del curso como local.

Tanto el conjunto de José Bordalás como el de José Luis Mendilibar se vieron las caras en uno de los momentos más dudosos de la temporada para ambos. El equipo del primero, acumulaba tres encuentros consecutivos sin ganar, algo extraño en su Getafe. El del segundo, sin su público sufre y se nota: aún no ha conseguido sumar tres puntos en Ipurúa de una tacada.

Fruto de esa necesidad, el Eibar salió al encuentro más enchufado, con mayor dominio territorial y con una ocasión protagonizada por Pedro León, que se encontró con David Soria en el lanzamiento de una falta. No sería la única intervención del portero del Getafe, que a lo largo de los 90 minutos detuvo al Eibar en varias ocasiones para erigirse como el mejor de su equipo.

Tras el aviso de Pedro León, a los cinco minutos la ocasión llegó para Kike García, que no pudo rematar un jugadón individual de Muto.

La respuesta del Getafe llegó poco después, tras un magnífico centro de Allan Nyom que no encontró rematador. El Eibar volvió a la carga con una falta de Pedro León que peinó con la cabeza hacia atrás Paulo Oliveira sin peligro.

Fue el último aviso antes de una de las grandes ocasiones del conjunto armero. La tuvo Kike García, que en un primer remate se encontró con David Soria y en el rechace, a puerta vacía, mandó la pelota contra el travesaño.

El dominio de los locales era intenso, pero no se materializó en gol en esos primeros veinte minutos y acto seguido en un contraataque el Getafe dio otro aviso en una bonita combinación que remató Jaime Mata a bocajarro y que paró Dmitrovic muy bien colocado. El portero serbio, después tuvo que intervenir en una falta envenenada lanzada por el uruguayo Mauro Arambarri.

Fueron casi los mejores minutos del Getafe, que sobrevivió antes del descanso pese a los intentos de Kike García y a los buenos primeros 45 minutos de Muto y de Bryan Gil, una pesadilla durante todo el acto inicial.

Los hombres de Bordalás aún dispusieron de otra opción antes de tomar el camino hacia los vestuarios. La tuvo el colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández, que se encontró con el exterior de la red en una acción que devolvió Kike García. De nuevo, David Soria, salvó al Getafe.

La intensidad de la primera parte bajó en enteros en la segunda y, tras unos minutos anodinos, Ángel despertó al Getafe con una volea que no sorprendió a Dmitrovic. Jaime Mata aumentó la renta de ocasiones del Getafe con un disparo lejano en el minuto 77 y, a partir de ahí, llegó el último empujón del Eibar.

Sobre la bocina, Sergi Enrich se encontró por segunda vez con los postes de la portería de David Soria. Un saque de falta de Bryan Gil provocó la ocasión del delantero del Eibar, que después, en el rechace, no pudo con el togolés Djené Dakonam, salvador del equipo de Bordalás tras sacar la pelota debajo de la portería.

Al final, de nuevo Jaime Mata, pudo dar los tres puntos al Getafe, pero Dmitrovic, en el 94, salvó una de las ocasiones más claras de un equipo que se fue de Eibar con un punto y con la sensación de haberse salvado por los palos.



- Ficha técnica:

0 - Eibar: Dmtrovic; Rober Correa, Oliveira, Bigas, Arbilla, Bryan Gil, Diop, Expósito (Álvarez, m. 95), Pedro León (Pozo, m. 61), Kike y Muto (Enrich, m. 76).

0- Getafe:Soria,Damián, Djené, Chema, Olivera, Nyom (Ángel, m.60), Arambarri, Timor, Cucurella, Mata y Cucho.

Arbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano). Amonestó a Nyom (m. 27), Bordalás (m. 75), Jaime Mata (m. 79), Olivera (m. 85) y a Chema (m. 90) por parte del Getafe y a Pape Diop (m. 44) y a Kike García (m. 57) por parte del Eibar.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Ipurua a puerta cerrada por décimosegunda ocasión consecutiva. Antes de comenzar se guardó un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de la covid-19 y en memoria del legendario aficionado del Eibar Blas Sánchez, fallecido por dicha enfermedad.