La Tercera División navarra de fútbol empieza en su fecha

La Tercera División comenzará en la fecha prevista. Es decir este fin de semana del 17 y 18 de octubre. También lo hará la Segunda División B, la División de Honor juvenil, y el Reto Iberdrola. Sin embargo, lo harán sin público y sin poder utilizar los vestuarios. Tras la situación actual de la pandemia en Navarra, el Instituto Navarro del Deporte recomendó a la Federación Navarra de Fútbol que retrasara el inicio de, por lo menos, la Tercera División, mínimo hasta el periodo de vigencia de la nueva Orden Foral que entró en vigor ayer martes.

El IND era consciente de que la competencia sobre esta competición reside en la Federación Española de Fútbol y el CSD, al tratarse de una categoría nacional, pero sin embargo consideró que debía realizar la recomendación en vistas de la situación general de la Comunidad foral. “Vimos conveniente tratar de evitar también la movilidad que supone el desplazamiento de los equipos”, indican desde el IND.

El presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafa del Amo, ante la recomendación, tomó el pulso de los clubes de Tercera División y Segunda División B. En este segundo caso, los cuatro se mostraron de acuerdo en comenzar. Entre los de Tercera, de los veintidós que van a competir este curso en la categoría, catorce se manifestaron conformes con la idea de empezar este fin de semana, aunque también hubo alguno que se mostró a favor de esperar. “En esta pretemporada se han disputado amistosos y no ha pasado nada. También se disputó el playoff de ascenso”, explicó.



NECESIDAD DE AFICIONADOS

Del Amo indicó que los partidos se desarrollarán sin público y que los equipos no utilizarán los vestuarios. “La gente no se contagia haciendo deporte. Los contagios se han dado en otros ámbitos. Hemos aceptado que no haya público en los campos durante estos quince días. Como mucho, cada club ve afectado un partido. Pero sí que hemos planteado que la competición empiece ya que hay muchos jugadores profesionales en la Tercera División, están dados de alta en la Seguridad Social. Vamos a respetar lo que nos piden pero también es cierto que los clubes necesitan de sus abonados y de sus socios para mantener los clubes”, señaló.

El presidente de la FNF adelantó que en todos los campos que acojan un partido se dará cita un directivo de la federación. “No tengo ninguna duda de que todo se hará bien. El protocolo está muy hablado con todos ellos. Vamos a hacer un seguimiento para intentar llegar a una normalidad”, contó.

Rafa del Amo señaló que el deporte “es más que necesario”. “Si hacemos bien las cosas, como estoy convencido que se van a hacer, no debemos tener ningún problema”, apostó.

¿QUÉ SUCEDE SI SE CIERRA LA INSTALACIÓN?



La mayor parte de los equipos de Tercera entrena y compite en instalaciones municipales. Ayer, el patronato municipal de Deportes de Burlada tomó la decisión de cerrar todas las instalaciones deportivas. Ello afectó, entre otros, al Burladés. El presidente de la Federación Navarra de Fútbol Rafa del Amo indicó que a los equipos se les pidió que contaran con un segundo campo a la hora de jugar los partidos y evitar este tipo de situaciones. “En el protocolo de medidas por la pandemia se les pidió que contaran con un segundo campo a la hora de jugar en el caso de no poder utilizar las instalaciones habituales. En casos así también se puede acordar con el equipo rival e intercambiar el terreno de juego. Se llegará al acuerdo”, comentó Del Amo.