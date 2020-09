Ignacio Camacho se retira del fútbol a los 30 años por las lesiones

Actualizada 15/09/2020 a las 10:34

Ignacio Camacho, canterano del Atlético de Madrid y exinternacional con España, decidió este lunes retirarse del fútbol profesional después de sufrir repetidamente problemas en el tobillo izquierdo que le obligaron a pasar hasta cinco veces por el quirófano, pero sin éxito.

"Luché sin parar para volver al campo. Me voy con la conciencia tranquila porque he hecho todo lo posible. Todo para volver y hacer lo que tanto me gusta: el fútbol", dijo el excentrocampista español en rueda de prensa en la que también se anunció que permanecerá en el Wolfsburgo alemán para trabajar en los despachos.

El último partido oficial de Camacho data de hace casi dos años, el 29 de septiembre de 2018 frente al Borussia Mönchengladbach (2-2), y tras intentarlo una y otra vez de unos problemas que le surgieron en el tobillo izquierdo a finales de 2017, finalmente ha decidido colgar las botas.

"No fue fácil, el dolor estuvo presente todos los días durante estos tres años y al final no me deja continuar. Estoy muy agradecido a la gente que me ha ayudado en el camino - no ha sido fácil para estas personas tampoco", declaró.

El director general del Wolfsburgo, Jörg Schmadtke, tuvo palabras cariñosas hacia ‘Cama’, como se dirigió al español, durante su despedida del fútbol profesional.

“Agradezco a ‘Cama’ su gran compromiso, no sólo en el campo sino también en la rehabilitación. Eso dice mucho sobre sus cualidades de lucha. Al final tuvimos que darnos cuenta de que el problema es demasiado grande para poder volver a la cancha. Ahora debería tener la oportunidad de repasar las facetas individuales para su posterior carrera profesional en los próximos dos años. Por un lado, para darle una perspectiva y, por otro lado, para descubrir por sí mismo dónde está mejor ubicada su pasión por el fútbol”, comentó.

Ignacio Camacho se inició en la cantera del Zaragoza hasta que se incorporó a las categorías inferiores del Atlético en 2005, hasta llegar al primer equipo. De 2011 a 2017 jugó en el Málaga, en el que formó parte del histórico equipo que llegó a las semifinales de Liga de Campeones en 2013 y del que fue capitán hasta emprender su aventura en Alemania que no fue como él esperaba.

Un habitual en las categorías inferiores de España, disputó un encuentro amistoso con la absoluta frente a Alemania en 2014. Ahora se incorporará a los despachos del Wolfsburgo para seguir ligado a su pasión, el fútbol.