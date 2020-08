Rafa del Amo: “La gente no nos conocía y el abrir las puertas de esta Federación ha gustado”

Actualizada 09/08/2020 a las 06:00

Después de un tiempo en funciones y sin la posibilidad de realizar actos públicos relacionados con las elecciones, Rafa del Amo (Tafalla, 1960) renovó este sábado su presidencia en la FNF. Se encuentra a la espera de poder aprobar en la asamblea un Plan Estratégico que defina las líneas de actuación y los objetivos que se propone para su segundo mandato. Esta vez, sin una oposición manifiesta y con la confianza que le brindan cuatro años de experiencia.

¿A qué se debe la falta de una candidatura alternativa?

No soy el mejor para poder decirlo. Yo siempre digo que mi fuerte es la cercanía. Tengo esa habilidad, y mi placer es siempre poder estar muy cerca de la gente y escucharla. De hecho, nunca jamás apago un teléfono y atiendo igual a una madre que a un jugador. Yo creo que esa cercanía gusta, sobre todo de la forma en la que somos los navarros y que es una de las cosas importantes que tiene mi candidatura. Son cuatro años de trabajo, de crecimiento, de un cambio radical con lo que se venía haciendo atrás.

Usted habló en su momento de que a la Federación le faltaba unión. ¿Ha conseguido unirla?

Sí. De hecho, empezamos con una asamblea de 50 asambleístas partidos, 30 por mi parte y 20 que no. En cuestión de meses éramos 50. Creo que la gente no nos conocía, me podía conocer como presidente de la Peña Sport pero poco más, y abrir las puertas de esta Federación, que se arregla para que sea la casa de todo el futbolista, entrenador o árbitro, le ha gustado a la gente. A partir de ahí, empezamos a trabajar y no hubo dos candidaturas, sino un solo proyecto que se trabajaba en conjunto.

Ha dicho en la rueda de prensa que a los trabajadores de la Federación se les ha exigido en situaciones difíciles. ¿A qué se refería?

El formato, el cambio de actitud y trabajo ante el servicio a los clubes. Antes eran despachicos, no veías prácticamente la cara a la gente y lo que se ha buscado es unificar horarios y criterios, que el club que venga se sienta cómodo. Al final, intentas que el trabajador esté más formado y darle más herramientas para poder exigirle. Ellos tienen que querer. El fútbol está cambiando y UEFA nos está obligando, junto con la Española, a llevar unos pasos totalmente distintos y tus trabajadores tienen que montarse en ese tren. Al final, ellos han visto el tipo de gente que somos, el cambio de imagen de la Federación y las facilidades que se les dan.

¿Incluso Luis Virto se subió al barco?

Sí. La verdad que con Luis siempre he tenido buena relación, pero llega el momento en el que desaparece del ámbito del fútbol y ya no lo veo porque no continúa en Osasuna y le pierdo la pista. Los otros hemos seguido trabajando y la directiva se ha unido. Entra Osasuna a formar parte de la Junta Directiva y, seguidamente, lo llevo conmigo a la Federación Española. A partir de ahí, todo el fútbol navarro está unido porque se ha abierto las puertas para todos.

Entonces la relación con Osasuna es buena.

Muy buena. Excelente, diría yo. De hecho, tengo un directivo de Osasuna en la Junta Directiva y otro está conmigo en la Junta Directiva de la Española gracias a mí.

¿Cómo se encontraba la Federación cuando accedió a la presidencia?

Nos encontramos cosas que no nos gustaban, pero es verdad que todo cambia. La FNF era totalmente diferente antes, como la RFEF. Había más despachicos de lo que es hoy día esa transparencia, esa claridad. Hoy día, todo lo que se decide es por consenso. Lo que buscaba era un poco eso, no me gustaba cómo se hacían las cosas antes. Era un proceder que era muy habitual en todos los órganos y que fue una de las cosas que no me gustó. Dijimos “vamos a empezar desde cero, haciendo las cosas bien”, con una auditoría y a partir de ahí ya tuvimos unos buenos cimientos para poder hacer las cosas bien.

Si las decisiones que se toman son públicas, ¿las cuentas también se pueden ver?

Sí, lo planteamos en la asamblea y cualquier asambleísta lo puede plantear. Las asambleas anuales que se hacen, que por eso tengo que preparar esta, a ver si la preparamos para primeros de septiembre, es donde tenemos que aprobar las cuentas del curso pasado y aprobar las del siguiente.

Para esta temporada había un presupuesto de 1,3 millones. ¿Para la próxima se bajará de esa cifra?

Estamos ahora haciendo esos números. Es verdad que el no tener competición te frena y tienes menos recursos que antes. Estamos valorando lo que nos ha pasado con la pandemia, dichosa pandemia, y ver cómo podemos tirar hacia delante. Sin duda, va a pegar fuerte en nuestras arcas, eso está claro.

Ha traído a Navarra 5,7 millones de euros en cuatro años. ¿Cómo se consigue eso?

Es un poco el cambio de idea por parte de la RFEF. Entra un presidente que apuesta por el fútbol más amateur y a partir de ahí es donde se decide dar ese cambio y apoyarnos mucho más. Desde el 2005 al 2015 fui presidente de la Peña Sport y por estar en Segunda B percibíamos veintitantos mil euros y por estar en Tercera 4.000 euros. A día de hoy, un equipo de Tercera llega a los 46.000 euros. La verdad que Rubiales dice que tenemos que sembrar en los equipos en los que se inicia. Porque nadie empieza a jugar en Primera División, sino en ese equipo de barrio o de pueblo. Y ahí es donde hay que sembrar y recoger los frutos.

¿Está la Federación preparada para un segundo confinamiento?

Debemos estarlo. Yo creo que para esto no hay nadie preparado, pero debemos estarlo y para eso estamos intentando sacar los protocolos, para que no nos pille otra vez. Es una de las cosas que hablamos hace dos meses: si esto pasa, qué hacemos, si ascensos o descensos son viables... Ahí sí se está trabajando desde Madrid con un protocolo para lo que pueda pasar de aquí en adelante o por si se volviera a repetir.

De la temporada no se sabe nada hasta el lunes...

Estamos con muchas incógnitas. Vamos a ver lo qué se decide. El Gobierno de Navarra ya ha dado los primeros pasos a nivel territorial. Podemos pensar que nos pueden marcar un poco las fechas, pero vamos a ver lo que pasa en septiembre. El lunes se van a ver las ideas de cada federación, cómo estamos, qué pasa con el calendario... Yo creo que hacía falta vernos las caras. Hemos estado llenos de videoconferencias y es lo que pasa aquí. Me apetece un montón juntarme con los presidentes de la diferentes las categorías, que lo he hecho por videoconferencia pero tengo que hacerlo en persona porque creo que dejas la cercanía, que es vital para nosotros.

¿El inicio de la Segunda B se planteaba para septiembre?

Sí, tanto para Segunda B como para Tercera. Era la última semana de septiembre, pero yo puedo pensar que se va a alargar.

¿Y de Tercera para abajo, que estaba pensado para la primera quincena de octubre?

Vamos a ver qué pasa primero con lo nacional y luego se verá lo territorial. Yo en este momento, si tuviera que decir unas fechas, estaríamos hablando de la segunda quincena de octubre, que Luis Rubiales siempre habló de esas fechas. Pero estamos hablando a día de hoy. La semana que viene ¿qué sabemos lo que puede pasar? Hay que ser cautelosos, hay que ir preparando los diferentes escenarios, sobre todo de competición, y tenerlos ahí en esa recámara.

Sobre el playoff de Segunda B, ¿cree que no ha habido positivos por suerte o por mejor preparación?

Posiblemente sí hemos tenido suerte, porque si hubiéramos tenido un positivo nos lo habría echado todo para atrás. Al final, un futbolista navarro tiene los amigos, la familia, el trabajo y no es profesional. Están saliendo positivos en los de Primera División que deberían estar un poco con esa vida más “austera” que lo que es un jugador de esta posición. Yo estoy muy feliz de lo que hemos conseguido en estos playoffs y del trabajo que se ha hecho por parte de la Junta Directiva de la Navarra para hacerlo con esas medidas de seguridad y sobre todo por las instalaciones del Izarra.

Hablando de instalaciones, ¿dónde quedó su proyecto inicial de crear una sede de la FNF en Tajonar?

Pues ahí estamos

¿Después de 4 años?

Sí. Estamos ahí... y puede ser una de las cosas de las que hablemos el día en el que presentemos el proyecto del Plan Estratégico.

¿En líneas generales...?

No puedo adelantar nada porque está muy trabajado y creo que tiene que ser aprobado primero por la asamblea. Entonces, no quiero saltarme las situaciones, pero no has ido desencaminado.

¿Le ha felicitado el presidente Luis Rubiales?

Sí, a las 8 de la mañana ya me ha mandado un WhatsApp y me estaban felicitando todos los compañeros de la Junta Directiva y de otros presidentes de las federaciones. Estamos muy unidos. Desde la entrada de Luis Rubiales, el fútbol español está muy unido, los presidentes somos uña y carne. La verdad que es una persona muy cercana, nos parecemos mucho, es un tío que cae muy bien si le conoces.

¿Cuándo viene a Navarra?

Ahora tenemos las elecciones en Madrid y hay que esperar hasta septiembre que será nombrado en la Asamblea del día 17, de los cuales ya han salido los asambleístas navarros que van. Del estamento jugador va Iván García y Adolfo Echevarría del entrenador. Voy yo como presidente y me falta el club no profesional que está entre el Tudelano y las chicas de Osasuna. Y luego Osasuna ha salido en la plaza de fútbol profesional. De 140, tener 5 navarros es una gozada

Rubiales ha ayudado la profesionalización de la FNF. ¿Está completa ya?

Rubiales ha ayudado a la profesionalización de los presidentes. Todos los presidentes que han querido se han sumado a esa profesionalización. Todo va en cuestión de los cargos que puedas tener. Si eres vicepresidente de la Española tienes un baremo, si eres presidente de la Federación, si estás en la Junta Directiva... Yo estoy feliz. Reconozco que en un principio pensé que nunca podría estar cobrando, llevaba 20 años dedicado al fútbol. No solo no cobrabas, sino que ponías, y hemos puesto mucho. Llevo desde julio pasado siendo profesional y es verdad que para hacer ese crecimiento hay que estar dedicado en cuerpo y alma a este oficio.

¿Se piensa en profesionalizar toda la Federación?

Sí, es uno de los pasos que tengo muy claro para estos cuatro años. Creo que debemos de profesionalizar más a los compañeros de viaje que tengo. Habrá que ver al implicación que tiene cada uno, pero yo creo que al final profesionalizas para crecer. En ese sentido, no tengo ninguna duda.

¿Aparte de ese, qué retos se plantea para los próximos cuatro años?

Sobre todo, crecer en el tema futbolístico y en fichas, que hemos crecido. Estaremos hablando de que lo cogí con 14.000, estamos en casi 18.000 en cuatro años. Mi reto sería intentar englobar el fútbol que no está federado en una federación de la mano del Gobierno. Son ideas que tenemos. Y bastantes cosas más que no quiero adelantarme a ello.