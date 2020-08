Iker Casillas confirma su retirada deportiva

Actualizada 04/08/2020 a las 14:02

Iker Casillas, campeón del mundo con la selección española en 2010 y exportero del Real Madrid, ha confirmado este martes que ha decidido poner fin a su carrera deportiva.

"Hoy es uno de los días más importantes, y a la vez difíciles, de mi carrera deportiva: ha llegado el momento de decir adiós", señaló Casillas en una carta publicada en sus perfiles oficiales de las redes sociales.

El madrileño llevaba más de un año sin poder jugar desde que en mayo de 2019 sufriese un infarto mientras entrenaba con el que hasta ahora era su último club, el Oporto portugués.

El mostoleño, que el pasado mes de mayo cumplió 39 años, recordó que su recorrido en el mundo del fútbol empezó "hace 30 años" y que "ha sido un camino largo". "Y como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a dudas que ha merecido la pena", subrayó.

Casillas celebró haber pasado de jugar "en los campos de tierra de Navalacruz" a hacerlo "en los mejores estadios del mundo", destacando sobre todo al Santiago Bernabéu y Do Dragao, donde ha desarrollado su carrera profesional. "Al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero sólo a los títulos, sino a la parte humana", apuntó.

"Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por llegar hasta aquí, por cómo he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello... estoy feliz", añadió el exguardameta, que también da "las gracias" a todas las personas que le han "acompañado en este viaje".

Así, tras agradecer a su familia, su mujer Sara y sus dos hijos, Martín y Lucas, por su apoyo, hace lo mismo con sus clubs, sobre todo con el Real Madrid. "Pasé toda una vida, me educaron, me vieron e hicieron crecer, por inculcarme sus valores, y, en definitiva, por ser lo que soy", confesó.

"Al FC Porto, por acogerme como lo hizo, por enseñarme a ver las cosas desde otro ángulo, a darme la oportunidad de conocer bien un club y una ciudad de la que me he enamorado y que siempre llevaré ene el corazón. Siempre formaréis parte de mí", añadió como despedida al equipo portugués.

"HA SIDO EL CAMINO Y EL DESTINO SOÑADO"

Menciona a los presidentes, por permitirle alcanzar sus "sueños", compañeros de equipo, "sin los que nunca" habría conseguido "nada", entrenadores y seleccionadores, personal de los clubes, aficionados y rivales, "por el respeto" que le han ofrecido, y sus "amigos de toda la vida", también son objeto de recuerdo por parte de Casillas en su adiós.

"Pero sobre todo, gracias al fútbol, por permitirme formar parte de él, por ser un deporte maravilloso, por permitirme vivir una vida llena de pasión y emociones, por darme momentos de felicidad, por hacerme crecer como deportista y como deportista, por darme la oportunidad de conocer y compartir momentos con tantas y tantas personas increíbles. En definitiva, GRACIAS POR DÁRMELO TODO", expresó el madrileño.

Para el exportero, "lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva". "Eso, con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñados", remarcó.

"Tengo claro que no es un punto y final, el viaje no acabe aquí. Esto sigue y seguro que pronto nos encontraremos de nuevo. Hoy dejo atrás esos tres palos que me vieron crecer como portero, los que en cada momento me colocaron en mi sitio y me obligaron a mantener los pies en la tierra, esos tres palos a los que tanto debo y que seguro que echaré de menos. Y allí también os dejaré a vosotros, mis fieles aliados, allí colgaré los guantes", sentenció.

MÁS DE UN AÑO SIN JUGAR

Iker Casillas llevaba más de un año sin poder jugar desde que en mayo de 2019 sufriese un infarto mientras entrenaba con el que hasta ahora era su último club, el Oporto portugués, al que llegó en el verano de 2015 tras haber pasado el resto de su carrera deportiva en las filas del Real Madrid, con el que debutó el 12 de septiembre de 1999 en San Mamés con tan sólo 18 años para posteriormente hacerse prácticamente indiscutible.

Como portero del Real Madrid, disputó 725 encuentros y conquistó 19 títulos, entre ellos, tres Ligas de Campeones (2000, 2002 y 2014), cinco Ligas, dos Copas del Rey, dos Copas Intercontinentales, un Mundial de Clubes, dos Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de España.

También fue miembro clave de la selección española, acumulando 167 internacionalidades, la primera el 3 de junio de 2000 en un amistoso ante Suecia, y siendo el titular del histórico triplete Eurocopa 2008-Mundial 2010-Eurocopa 2012.

Junto a Xavi Hernández, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 2012, y había mostrado igualmente su disposición a presentarse a las elecciones presidenciales de la RFEF, deseo que finalmente descartó.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

