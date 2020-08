Competición dictamina que se debe jugar el Dépor-Fuenlabrada

Actualizada 03/08/2020 a las 20:13

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió este lunes, tras varias horas de reunión, que el encuentro aplazado por coronavirus de la última jornada de LaLiga SmartBank entre Deportivo de la Coruña y Fuenlabrada se debe jugar el miércoles 5 de agosto en Riazor.



El Fuenlabrada tendrá la opción de ganarse en el campo la opción de disputar los play-off de ascenso tras el fallo del Comité de Competición. Después de sufrir hasta 28 positivos por coronavirus en la expedición que se desplazó a Coruña y quedar confinados en un hotel en el centro de la ciudad, donde sigue parte de la plantilla de José Ramón Sandoval, el club madrileño peleó por defender en el terreno de juego de Riazor sus opciones deportivas.

El 22 de julio el Comité de Competición de la RFEF decidió incoar procedimiento disciplinario extraordinario al Fuenlabrada por haber viajado con casos positivos en su expedición. El partido se debía haber disputado dos días antes, cuando se celebró el resto de jornada de LaLiga SmartBank.



La decisión del Comité de jugarse el encuentro pendiente para cerrar la temporada regular de la división de plata del fútbol español, deja en el aire la última plaza para la promoción. Con el ascenso directo certificado de Huesca y Cádiz, de momento Real Zaragoza, Almería y Girona son los tres equipos que disputarían el play-off. Al Fuenlabrada le valdría un punto en Riazor para certificar su pase y en caso de derrota sería el Elche el que pelearía por el ascenso a la elite.



El Deportivo de la Coruña decidió no presentarse en la mañana del lunes a los test PCR que le requirió LaLiga en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Sus jugadores están de descanso y el club gallego no ordenó su regreso al entender que la solicitud no se adecúa al protocolo ni a la situación de la competición.

