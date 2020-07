Mutilvera, San Juan, Beti Kozkor y Pamplona se juegan una plaza en Segunda B

Actualizada 18/07/2020 a las 06:00

Mutilvera y Pamplona, San Juan y Beti Kozkor son sinónimo de la fase de ascenso a la Segunda División B. Los cuatro equipos protagonizarán hoy y mañana las semifinales del playoff exprés. Lo harán en una única sede, neutral, y será el campo de fútbol de Merkatondoa, en Estella. Las dos citas, la del sábado, y la del domingo, comenzarán a la misma hora, las 20 horas. Los ganadores de los dos enfrentamientos deberán disputarse la plaza en la categoría de bronce el sábado, día 25, en el mismo lugar y a la misma hora.

Los protagonistas fueron los cuatro primeros cuando la liga regular se truncó. Se habían disputado veintisiete jornadas y faltaban once por jugar. La Mutilvera terminó líder, con 58 puntos; el San Juan, segundo, con 55; el Beti Kozkor, tercero, con 52; y el Pamplona, cuarto, con 50. El primero se enfrenta al cuarto y el segundo al tercero. Los dos mejores clasificados, primero y segundo, Mutilvera y San Juan, salen favorecidos si el partido termina en empate. No se jugará prórroga, ni se lanzarán penaltis. En caso de empate, pasa a la final el equipo mejor clasificado.

Los encuentros se desarrollan a puerta cerrada y con el cumplimiento de un completo protocolo de seguridad sanitaria. Solo acceden los jugadores, el cuerpo técnico, directivos de los clubes (hasta un máximo de cuatro por equipo), y representantes de la Federación, el Instituto Navarro del Deporte y el Izarra, como club anfitrión. La amplitud de la grada del Merkatondoa posibilita mantener la distancia de seguridad.

Los primeros en romper el hielo y regresar a la competición después de más de cuatro meses sin jugar serán la Mutilvera y el Pamplona. La última jornada en la Tercera División se disputó entre el 6, el 7 y el 8 de marzo. Desde entonces, no se ha vuelto a disputar ningún partido. Los capitanes de los cuatro equipos Dani Ederra, Mutilvera; Sergio Amadoz, del Pamplona; Ander Iriguíbel, del San Juan, y Andoni Jiménez, del Beti Kozkor, cuentan cómo afrontan esta fase y cómo la han preparado.

Ederra (Mutilvera) “No nos tenemos que confiar”







Dani Ederra, capitán del líder de la Tercera, se mostró “con muchas ganas de que llegue el partido. Llevamos seis semanas entrenando y se han hecho largas y duras. Ahora sabemos que llega y con ganas de competir”, dijo.

El delantero relató cómo habían sido los primeros entrenamientos después del parón y los comparó con los de los últimos días. “Sí, hemos notado cambio de cuando empezamos a entrenar, pero las dos primeras semanas personalmente fueron duras, costaba arrancar”, admitió. “No estaremos como durante el año, que había continuidad. Estamos bien pero igual luego en el campo no estás tan bien como parece. En principio sí que hemos ido mejorando”.

Ederra calificó la inactividad como “lo peor el confinamiento”. “Cada uno hacía lo que podía, igual alguno podía hacer más que otros por tener más espacio en casa o material. Yo en concreto hacía cosas pero se hacía duro, no es lo mismo entrenar en casa que en la calle. Han sido días duros”, terminó.

El capitán también contó lo que sintió al enterarse que la fase de ascenso se celebraría: “Yo creía que no jugaríamos. Este tiempo ha ido a mejor y te vas haciendo una idea, pero en cuanto ves estos días que las cosas están yendo a peor pues vuelvo a tener esa duda otra vez. Tengo dudas, ya no sabemos si hacemos bien o mal”. También lamentó la ausencia de público. “El público es una pena, ves los bares llenos, las discotecas, los cines y luego en un estadio al aire libre que no puedan entrar aunque sea dos personas por jugador... Hay cosas que no las entiendo”, criticó.

Por último, analizó a su rival, el Pamplona: “Es un equipo que ha hecho una temporada muy buena y no nos tenemos que confiar, primero contra cuarto a mí no me dice nada. Va a ser un tú a tú, hacen las cosas muy bien, va a ser un partido complicado y sí que es verdad que nos vale el empate pero que no nos valga para confiarnos”.

Amadoz (Pamplona) “Vamos a plantar cara al líder”







Sergio Amadoz, el capitán del Pamplona, equipo revelación de esta temporada, declaró que el equipo se encuentra “con muchas ganas de jugar el primer playoff de la historia del club, de competir y plantar cara al líder”, la Mutilvera. “Ya les conocemos porque al final llevamos tiempo jugando unos contra otros”, continuó. “Es el equipo más fuerte, de la mejor plantilla de Tercera División y lo han demostrado durante el año, será complicado pero vamos a competir bien”.

Amadoz se refirió también al tiempo que no se pudo salir a entrenar. “(El confinamiento) se ha hecho difícil porque no somos profesionales y al final tenemos nuestras limitaciones para entrenar. Aun así hemos vuelto todos bastante bien”, añadió. El centrocampista blanquiverde relató cómo se mantuvieron, él y el equipo, en forma durante la cuarentena: “Hacíamos ejercicios en casa con lo que mandaba nuestro entrenador y luego individualmente ya sabe cómo está cada uno y lo que tiene que hacer”

Después de tres meses de parón retomaron los entrenamientos. Ahí se notaron las consecuencias de la inactividad. “Al principio costaba coger el ritmo y el estado de forma que teníamos antes. Por mucho que hagas en casa vas perdiendo forma. Pero poco a poco hemos ido cogiendo ritmo y llegamos bastante bien”, dijo. “Al principio parecía suficiente este mes y una semana, pero al final todos querríamos haber estado un poco más. Se ha hecho un poco corto”, se lamentó el jugador.

Amadoz dio su opinión sobre el final de la liga y la organización de este playoff. “Al principio se habló de retomar la liga como han hecho en Primera, pero luego parecía que iba a ser la Mutilvera la que subiría directamente y al final, se ha optado por esta opción y nos parece bien”. No es para menos. De esta forma, el Pamplona afronta este sábado su primera participación en una fase de ascenso a Segunda B. Merecido, lo tiene. Eso sí, echarán de menos el apoyo del público: “Da pena que no haya público por familiares y amigos que han estado yendo todo el año, pero bueno aunque sea lo van a poder ver por Footers”.

Iriguíbel (San Juan): “Será una eliminatoria dura”







Ander Iriguíbel, capitán del San Juan, piensa que todos los equipos tienen opciones de ascenso. “Después de estar tiempo sin jugar y a un único partido puede pasar cualquier cosa, no hay muchas diferencias. Opciones yo creo que tenemos todos”, declaró.

Al centrocampista también le costó arrancar después del confinamiento: “Ha sido un poco duro el no poder entrenar, pero una vez que pudimos entrenar ya con ganas, con mucha ilusión y esperando que llegue el domingo para jugar”. “Después de estar tanto tiempo parado al principio cuesta un poco, pero vas cogiendo forma. Un poco incógnita cómo llegamos porque solo entrenando no se sabe muy bien, pero creo que llegamos en un punto bueno”, valoró.

Aun así, su rival es muy complicado. “Es un rival muy duro, estos últimos años creo que no les hemos ganado, igual empatar, así que difícil. Es un equipo muy duro, muy físico, que tenemos que estar a la intensidad de ellos porque sino nos ganarán. Será una eliminatoria dura”, auguró. Además, a pesar de contar con la ventaja del empate, afirmó con rotundidad que no lo firman. “Hay que salir a ganar porque si sales a empatar casi siempre pierdes. Luego ya se verá si el empate está bien o no”, dijo.

Por último, Iriguíbel mostró su preferencia por una eliminatoria a doble partido: “Por preferir, a doble partido. Pero bueno, lo han puesto así y nosotros ya no podemos decir nada. Se quita un poco la gracia de los viajes y la afición, pero como no se puede, lo que digan”.

‘Pitu’ (Beti Kozkor): “Estamos a tope”







Andoni Jiménez ‘Pitu’, capitán del Beti Kozkor, valora de forma positiva las sensaciones del equipo de cara al partido contra el San Juan. “Veo al equipo muy concienciado, muy motivado y con muchas ganas. No sé que saldrá, pero estamos a tope”, declaró.

El equipo de Lekunberri puede que sea el que mejor ha llevado la inactividad. “El confinamiento, dentro de lo que cabe, varios integrantes de la plantilla lo hemos llevado bien, la mayoría tenía jardín y ha podido llevarlo bastante bien”, contó. Y, nada más se pudo empezar a entrenar, no perdieron ni un instante. “Llevamos desde que se pudo, esta es la sexta o quinta semana. Empezamos a entrenar dos días a la semana”, relató el portero.

En cuanto al encuentro del domingo, lo encaran “con un poco de incertidumbre”. “Creemos que estamos bien, pero nunca sabes hasta que llegue el partido cómo de verdad vamos a estar. Pero creo que llegamos en unas condiciones perfectas y con ganas”, aventuró.

Para terminar, analizó las inconveniencias de jugar a partido único. “Tenemos un condicionante importante que es que tenemos que ganar. A doble partido jugando en casa estaríamos más fuertes. En casa somos muy fuertes. Fuera, en un campo grande, las dimensiones nos vienen peor. Y el hecho del empate me parece un condicionante que da favoritísimo al San Juan primero y a la Mutilvera si pasáramos”, afirmó.

CLAVES



Primera semifinal. El primer partido será Mutilvera-Pamplona hoy sábado a las 20:00h.



Segunda semifinal. El segundo partido, San Juan-Beti Kozkor, se jugará mañana, domingo 19 a las 20:00h.

Final La final entre los ganadores de las dos semifinales será el sábado 25 a las 20:00h. Los tres partidos se jugarán en Merkantondoa a puerta cerrada y se podrán seguir a través de la plataforma Footers



Playoffs de fútbol sala. La fase de ascenso a Segunda División de fútbol sala, entre Tafatrans y San Juan, se juega hoy a las 17:00h en Larrabide. Se podrá seguir a través del canal de YouTube del Tafatrans, “tafa fs”.



Medidas de seguridad. Las dos fases de ascenso se desarrollarán entre medidas de sanidad. En ambas, la Federación, en colaboración con la policía, contará con un equipo humano para tratar cualquier problema de seguridad. Además, los encuentros serán a puerta cerrada. Para aquellos concurrentes -prensa, organizaciones- la mascarilla será obligatoria, habrá geles en las instalaciones y la distancia de seguridad estará garantizada gracias a la regulación de los asientos.