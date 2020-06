El parón permite a la Real recuperar a Illarramendi y Zurutuza

Actualizada 06/06/2020 a las 17:31

La Real Sociedad afrontará la reanudación de la competición en una excelente situación clasificatoria -va cuarta en la Liga Santander-, obligada a defender su plaza de Liga de Campeones y fortalecida con el retorno de Asier Illarramendi y David Zurutuza, que han dejado atrás sus respectivas lesiones.

No está clara la aportación que tendrán dos de los capitanes realistas y jugadores de peso en el equipo, porque, en su ausencia, Imanol Alguacil encontró alternativas que se han consolidado y no será fácil para ambos futbolistas volver a entrar de forma inmediata en el once inicial.

Son, sin embargo, piezas fundamentales que aportarán veteranía a una de las plantillas más jóvenes de la Primera División, preparada para dar un paso al frente si flaquean las piernas de hombres como Martin Odegaard, Igor Zubeldia, Mikel Merino o Ander Guevara, que se han hecho fuertes en el medio campo.

Los donostiarras afrontan este tramo final del campeonato empatados a puntos con el Getafe y uno por encima del Atlético de Madrid, serias amenazas como también lo es el Valencia, en el objetivo txuriurdin de volver a la máxima competición del fútbol europeo siete años después.

Ha pasado tiempo desde su última comparecencia en un terreno de juego, precisamente en un estadio sin público ante el Eibar antes del confinamiento, por lo que es obligado recordar que la Real era, hasta ese momento, el equipo revelación de la temporada, aunque sus jugadores no olvidan que todo puede torcerse en los dos meses de competición que faltan.

La final de Copa, todavía sin concretar la fecha -a la espera de que pueda disputarse con aficionados en las gradas-, puede hacer jugar al despiste en próximas semanas a los blanquiazules, que se agarran a un calendario favorable para confirmar sus opciones ligueras.

Jugarán seis de los once encuentros en su campo, un factor que ha perdido peso en este nuevo fútbol pero que suavizará algo el desgaste por los viajes y para el que los guipuzcoanos han comenzado su aclimatación con entrenamientos semanales en el Reale Arena.

Osasuna, Alavés, Real Madrid, Celta y Getafe serán los rivales de los vascos en un mes de junio que puede dejar muy encarrilada su meta europea, en cualquiera de sus variables aunque a día de hoy a los aficionados les sabría a poco disputar la Liga Europa el próximo otoño.

El técnico Imanol Alguacil ha preparado a fondo su retorno y, con el filial en barbecho por la suspensión de competiciones en Segunda B, se ha llevado a sus mejores mimbres para tener una treintena de hombres con los que trabajar y afrontar esta mini-liga comprimida que puede ser histórica para los realistas.

