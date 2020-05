Tebas anuncia que la próxima Liga comenzará el 12 de septiembre

30/05/2020

Mensajes de optimismo para tiempos de crisis y afán por vender bien el producto para que el negocio del fútbol español, que genera el 1,37% del Producto Interior Bruto (PIB) español, se resienta menos posible. Bajo estas dos premisas, el mandamás de LaLiga, Javier Tebas, no solo da por hecho que este curso se reanudará el próximo 11 de junio con el apasionante derbi Sevilla-Betis y se acabará el 19 de julio, tal y como confirmó el CSD, sino que va más allá y habla incluso de la próxima temporada. Avanzó que, si nada se tuerce, comenzará el 12 de septiembre. Pocas vacaciones para los profesionales, sobre todo para aquellos de los clubes que en agosto tendrán que afrontar la vuelta de las competiciones europeas.



Tebas se mostró este viernes convencido de que en 2021 se volverá "a la normalidad" en el fútbol, no a la nueva sino a la de toda la vida, y aseguró que tras la pandemia de la Covid-19 "no habrá un antes y un después" en el deporte rey. Eso quiere decir que, salvo un rebrote en la pandemia, el próximo año, si es que no puede ser en otoño de 2020, los aficionados podrán volver a disfrutar en los estadios y los jugadores abrazarse y celebrar los goles. La salsa de este juego, deporte y espectáculo para las masas, no un duelo ante un auditorio enorme pero triste y vacío que sólo sirve como un consuelo o solución de fuerza mayor. "Es importante que la desgracia de la pandemia no genere después una desgracia económica. Hay mucha demagogia y no voy a recordar todo lo que hemos tenido que oír de que no tenemos corazón y cosas así. Esta industria es muy importante, con más de 185.000 empleos directos y acoge a miles de medios de comunicación", dijo Tebas en un acto organizado por el diario Marca.



"Hay detalles que me apuntaré para la novela que estoy escribiendo porque muchos se alegrarán cuando se reinicie el fútbol. Me lo guardaré para luego recordarlo", insistió el presidente de LaLiga. Aseguró que lo que ha sucedido, en referencia a los bulos y falsas noticias, es para "estudiarlo, para ver quiénes creen en la industria del deporte y quienes no".



"Será importante para ver quienes son nuestros aliados. Que volvamos no significa que no vayamos a tener unas pérdidas millonarias. Nuestros clubes perderán como mínimo 700 millones de euros y eso habrá que recuperarlo. En ese empuje será bueno que estén los que han creído en la industria desde el principio", advirtió Tebas.



"Todos los que estamos aquí entretenemos, con nuestro deporte, a la audiencia. Competimos con otros entretenimientos en el mercado. Este problema, para nosotros, también es una oportunidad. Hemos liderado, junto a la Bundesliga, el trabajo de volver a jugar y lo haremos para volver a llenar de gente los estadios. En 2021 volveremos a la normalidad normal. No habrá un antes y un después, como oigo decir a los agoreros", declaró Tebas, categórico, en esa mesa redonda en la que también participaron Javier Guillén, director de la Vuelta a España, y Carmelo Ezpeleta, máximo mandatario de Dorna, la empresa que organiza el Mundial de motos.



PÚBLICO Y SONIDO VIRTUALES



El presidente de LaLiga desveló, asimismo, que se realizarán pruebas a nivel audiovisual "para que el espectador pueda elegir dos imágenes, la real o con público y sonido virtualizado". "En la Bundesliga han elegido el sonido virtual con mucho éxito y estamos trabajando en ofrecer esa opción. Estamos con ensayos porque llevarlo a la práctica en directo cuesta más. Queremos dar la alternativa a los aficionados: el silencio o la virtualización de las gradas. Las pruebas que he visto son interesantes y llaman mucho la atención", manifestó.



Puso de relieve Tebas que para el regreso del fútbol se "ha hecho un esfuerzo tremendo" para suscribir los llamados 'pactos de Viana' junto al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. "Hemos puesto 44 millones de euros por temporada más que antes. De ese dinero, casi veinte millones van al CSD. Esperemos que, a partir de ahí, podamos seguir apoyando desde LaLiga", señaló. "Tenemos la obligación de devolver a la sociedad española todo lo que somos hoy en día y todo lo que hemos podido crecer. Soy optimista en esto y estoy muy orgulloso de lo que ha hecho LaLiga para los deportes minoritarios", enfatizó Tebas, aparentemente fuerte y muy optimista.