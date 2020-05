La Bundesliga, pionera en el regreso del 'nuevo' fútbol

Actualizada 15/05/2020 a las 21:16

La Bundesliga será la primera gran liga que retome la competición tras la pandemia del coronavirus como espejo para el resto del mundo y bajo extrictas medidas de seguridad, campos vacíos y controles exhaustivos a todos los jugadores, con un menú de seis partidos este sábado a partir de las 15.30 horas, entre ellos, un interesante Borussia Dortmund-Schalke 04, el llamado 'Derbi del Ruhr'.

Desde este sábado 16 de mayo, el mundo del fútbol mira a Alemania con mucha atención. Los germanos serán pioneros en este 'nuevo' deporte donde no existirán las aficiones, ni los abrazos después de 66 días de pausa forzada. Una extraña combinación que resulta la única solución para terminar la actual temporada y evitar pérdidas millonarias para clubes y productores televisivos. En la Bundesliga restan nueve jornadas y el Bayern es el líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Dortmund.

Los amarillos jugarán primero en un duelo muy atractivo frente al Schalke, sexto en la tabla y algo venido a menos antes del parón. Los pupilos de Lucien Favre acumulan cuatro victorias seguidas en Liga y no pretenden aflojar en su persecución al Bayern. Para ello, su gran artillero Erling Haaland será la referencia con los ojos de toda Europa puestos en él. El parón también ha servido para avivar los rumores sobre su futuro, incluidos los que le visten con los colores del Real Madrid.

Enfrente estará un Schalke 04 que no atraviesa su mejor momento. Los 'mineros' no ganan en Liga desde el 17 de enero -siete partidos- y necesitan el triunfo como el comer si no quieren perder la posición de Europa League y dejar de soñar con jugar la 'Champions'. Hoffenheim, Wolfsburgo y Friburgo aprietan por ella.

Muy pendiente de la vuelta también estará el Bayern Múnich, que se 'estrena' el domingo visitando al Unión Berlín, un equipo de mitad de la tabla que no debería generarle demasiados problemas. Los de "Hansi" Flick son un equipo muy equilibrado y no pierden desde diciembre en el campeonato doméstico. Su fiabilidad y su armonía en el juego son sus mejores armas para no fallar en el redebut.

Por su parte, hay un trío de equipos cuyos puntos les permiten soñar con todo. Es el caso del Leipzig, Borussia Mönchengladbach y Bayer Leverkusen, tercero, cuarto y quinto respectivamente, a cinco, seis y nueve puntos del primer puesto. El Leipzig recibe al Friburgo, el 'Gladbach' visita al Eintracht y el equipo de la aspirina se medirá este lunes al Werder Bremen.

La Bundesliga ha extremado las medidas en los desplazamientos para evitar cualquier contagio y confía en no tener que registrar más positivos después de la última alerta a principios de mayo con diez nuevos casos, entre ellos varios del Colonia, uno de los clubes más afectados. En total, 1.724 personas -entre jugadores y personal técnico- fueron controlados con test en todo el fútbol alemán sumando las dos máximas categorías.

PROGRAMA DE LA JORNADA

Sábado

Augsburgo - Wolfsburgo 15.30 horas.

Borussia Dortmund - Schalke 04 15.30.

Fortuna Dusseldorf - Paderborn 15.30.

Hoffenheim - Hertha Berlín 15.30.

Leipzig - Friburgo 15.30.

Eintracht - Mönchengladbach 15.30.

Domingo

Colonia - Mainz 05 15.30.

Unión Berlín - Bayern Múnich 18.00.

Lunes

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 20.30.