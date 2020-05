Paco Jémez ve "una falta de respeto" acogerse a un ERTE con 20 millones de beneficio

Actualizada 04/05/2020 a las 09:15

El entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, criticó que su equipo haya presentado un ERTE cuando tiene "superávit", una decisión, amparada por la ley en medio de la crisis por el coronavirus, que calificó de "moralmente" equivocada.

"Estoy en contra del ERTE para empresas que no lo necesitan, el Rayo creo que es una empresa que moralmente no creo que haya obrado con rectitud, han cometido un error. El año pasado dio 19 millones de superávit. Estamos cabreados pero no por esto, por muchas cosas", dijo este domingo 3 de mayo en el programa Estado de Alarma.

A falta de que el conjunto madrileño lo haga oficial, el ERTE parece ya una decisión tomada y que no comparte su técnico. "Podemos discutir si son más o menos justos los ERTE. Les ampara la ley, pero moralmente no", afirmó el técnico del equipo que milita en LaLiga SmartBank.

"Un equipo que presenta veinte millones de euros de superávit que se acoja a un ERTE me parece una falta de respeto hacia sus trabajadores importante. Como la legalidad les asiste en muchos casos, y en algunos con razón, tenemos que ver que parte de este terremoto lo tenemos que pagar nosotros", añadió.

"Lo mismo que cuando un club da superávit ninguno le va a pedir un aumento porque es una parte normal de la empresa, cuando hay una situación que hace que la empresa pierde me parece injusto que se pida a trabajadores que paguen parte de esa situación. Yo jamás he ido a un club cuando ha dado superávit y le he dicho que me mejore mi contrato", zanjó.