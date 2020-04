Rakitic abre la puerta a su salida del FC Barcelona

Actualizada 13/04/2020 a las 12:58

El centrocampista croata del FC Barcelona Ivan Rakitic dijo este lunes 13 de abril que desea finalizar su contrato con los azulgana, que expira el 30 de junio del 2021, aunque se mostró dispuesto a hablar con la entidad, si tiene otros planes.

En una entrevista que publica 'Mundo Deportivo', el jugador reivindicó que con él el club siempre puede hablar, incluso de traspasos, y así evitarse un mal trago como el que pasó este año, cuando sin venir a cuento desapareció de las alineaciones de Ernesto Valverde.

A la pregunta de si se sintió víctima por no haber entrado en alguna operación que tenía el club el verano pasado, el croata dijo: "Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo he querido ir siempre de frente. Si hubieran querido que me hubiera ido a otro equipo, da igual dónde, me hubiera gustado que me lo dijeran. Uno tiene una idea pero, si no funciona, yo he demostrado en los anteriores cinco años que se puede contar siempre conmigo. Seguramente he hecho muchos favores a compañeros y entrenadores, y he demostrado que se puede contar siempre conmigo, y si fuera esa la razón, más me dolería".

Sobre su futuro inmediato, Rakitic expresó su deseo a continuar en el Barça: "Como dije siempre, poder jugar en el Barça es el sitio perfecto. Yo lo que quiero es disfrutar y ayudar al equipo. Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando".

"A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no debe entender sino aceptarlas. Ojalá pueda acabar este año de contrato. Si no puede ser, ya nos sentaremos, pero ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible. Después ya se analizará todo, pero mi idea es acabar ese contrato", añadió.

Admitió que el Sevilla podría ser su destino, ya que en caso de salida regresar a su exequipo es una de las opciones: "Yo tengo un cariño especial al Sevilla, pero directamente a la ciudad; tengo allí a mi familia. Siempre he dicho que sería un gran sueño volver a vestir esa camiseta, lo saben todos, pero no es una decisión solo mía, de si lo quiero yo o no, tiene más cosas por detrás. Monchi y todos en Sevilla tienen mi teléfono. Aún no me han llamado y hace poco fue mi cumpleaños y Monchi no me llamó. Es algo que saben todos, por mi sentimiento".

Se reivindicó como un jugador con un valor en el mercado y no una mercancía para transaccionar. "Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero, lo más importante, quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien".

Finalmente, sobre la reducción del sueldo por parte del vestuario del FC Barcelona, Ivan Rakitic explicó su versión: "Por lo que sé por los capitanes, que yo no soy y por tanto no he hablado directamente con el club, nosotros siempre hemos sido muy claros y por supuesto había que hacerlo, solo había que mirar la manera cómo hacerlo. pero no hemos dudado, ni lo hemos discutido. Por qué ha tardado tanto la verdad es que no lo sé, pero no había ninguna manera de pensar otra cosa, así que estoy muy contento de que lo hayamos logrado de esta manera".