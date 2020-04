01/04/2020 a las 06:00

Todos los actores del fútbol inglés se reunirán este viernes para discutir las diferentes opciones para rescatar una temporada ahora suspendida por el coronavirus. ¿Qué puede ocurrir? La Premier quedó paralizada hasta por lo menos el 30 de abril, pero las opciones de que el fútbol regrese en mayo no parecen reales. Estos son los diferentes escenarios posibles que tiene la Premier: una posibilidad que podría contentar a los clubes es jugar las nueve jornadas que restan a puerta cerrada, únicamente con personal esencial y agentes televisivos autorizados a acceder a los estadios. Todos los partidos se jugarían en junio y julio en una o dos localidades del centro del país y en Londres.



Esto significaría que las plantillas y los cuerpos técnicos deberían aislarse y concentrarse en un campamento base, como pasa con las selecciones que participan en un Mundial; con estadios, hoteles y campos de entrenamientos desinfectados para evitar contagios.



Pero para poder aplicar este plan, con el que la mayoría de clubes estaría de acuerdo, debería producirse un cambio radical de la situación en el país, que sigue sumando muertos e infectados. La situación se está degradando al punto de que las autoridades sanitarias han advertido que el país podría tardar seis meses como mínimo en volver a la normalidad. Una mejora de la situación en los próximos dos meses es clave para que se pueda aplicar este plan. Dado el impacto que el virus está teniendo en la sociedad, tampoco se vería con buenos ojos que el fútbol regrese demasiado pronto, por lo que algunos preferirían esperar a que la epidemia esté bajo control. Se espera que el pico de afectados en el Reino Unido llegue en junio, lo que significaría que el fútbol estaría suspendido hasta agosto o septiembre.



HIPOTECAR EL CURSO PRÓXIMO



Por otro lado, esperar y acabar la temporada aseguraría a los clubes recibir la totalidad del dinero de los derechos de televisión, unos 843 millones de euros, que no percibirían si la campaña queda cancelada. Pero esto tendría consecuencias en la temporada 2020-2021, con un calendario que debería recortarse para acabar a tiempo y permitir a las selecciones preparar la Eurocopa y la Copa América, retrasadas al año próximo por la pandemia.



El delantero del Tottenham y capitán de Inglaterra, Harry Kane, se mostró partidario de cancelar la temporada si ésta no puede acabar en junio. "Jugar en julio o agosto y retrasar la próxima temporada, no le veo mucho beneficio a eso", dijo Kane. "Probablemente, para mí, el límite es el final de junio", añadió. Como Kane, algunos clubes querrían dar por acabada la temporada inmediatamente, pero sería el peor de los escenarios para la Premier.



Algunos personajes de peso en el fútbol inglés consideran que "no es momento para el deporte", según una reciente nota de la publicación Athletic. El presidente de la Federación Inglesa (FA), Greg Clarke, aseguró a comienzos de este mes que no cree que la temporada llegue a término. Declarar la temporada por finalizada podría desencadenar demandas judiciales de los clubes, tanto si las clasificaciones anteriores al parón se tienen o no en cuenta.



Empezando por el Liverpool, que aventaja en 25 puntos al segundo, Manchester City, y que sólo necesita dos triunfos más para lograr un título que no consigue desde 1990. Cancelar la temporada acabaría con las esperanzas de los hinchas 'reds' de poner fin a 30 años de sequía, a no ser que se acuerde dar el título al equipo que lidera claramente la clasificación.



Otros, como Manchester United, Wolverhampton, Sheffield United y Tottenham, fuera de los cuatro primeros puestos que dan acceso a jugar la próxima 'Champions', seguramente dirán que se les ha negado de manera desleal su opción de disputarla. En la parte baja, el Aston Villa acompañaría en el descenso a Norwich y Bournemouth, pero podría reclamar que tiene a tiro de piedra la permanencia, a costa del Watford.



Por no hablar de la segunda división, con el Leeds de Marcelo Bielsa y el West Bromwich Albion muy cerca de ascender a la Premier, que asegura a los clubes participantes decenas de millones de libras en ingresos.