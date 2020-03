El Granada reacciona tras el descanso y se lleva un punto contra el Levante

Actualizada 08/03/2020 a las 18:26

La reacción del Granada tras el descanso ante el Levante propició un empate a uno en un encuentro nivelado que el equipo local manejó en el primer periodo y en los minutos finales y el visitante en buena parte de la segunda mitad.



La entrada de Machís y Puertas tras el intermedio fue clave para el desarrollo de un encuentro en el que ninguno de los dos equipos se mostró superior.



Tras unos minutos de tanteo inicial, una penetración por la derecha culminó con un balón de Morales que Roger envió a la red en el segundo palo para poner el 1-0 en el tanteador.



El partido se puso de cara para el equipo local y aunque tras el gol el choque no cobró intensidad, siempre dio la impresión de que el Levante era ligeramente superior a su rival.



Los hombres de Paco López controlaban el juego e impedían que el equipo andaluz llegara a su área con soltura gracias, sobre todo, a la presencia de la pareja Vukcevic-Radoja en el eje de su medular, la lucha de Roger y el buen nivel de Morales.



Ese control del juego apenas estuvo acompañado de llegadas al área granadina, pero las dos de que dispuso el conjunto levantinista hasta el descanso, una por cada banda y ambas en pies de Morales, obligaron al meta Rui Silva a realizar dos buenas intervenciones.



No dio la sensación en los minutos finales del primer periodo de que el Levante pudiera ampliar la cuenta, pro tampoco de que el conjunto de Diego Martínez estuviera en condiciones de restablecer la igualada.



La segunda mitad dio comienzo con dos cambios tácticos en el Granada, con la entrada de Machís y Antonio Puertas, y uno en el Levante por un golpe recibido por Miramón justo antes del descanso.



Aunque Morales pudo marcar el 2-0 en la primera acción de la segunda mitad, el Granada se mostró más intenso en los minutos iniciales del segundo acto.



Fruto de ello, y en una acción bien prolongada de cabeza, Machís estableció el empate a uno con media hora de partido por delante y con el Levante un paso por detrás de su rival en juego y capacidad ofensiva. Prueba de ello fue un gran remate de Gonalons que Aitor envió a córner.



El partido estaba en la dinámica que más le interesaba al Granada, aunque sus opciones ofensivas no fueran claras, mientras que el Levante se mostraba confuso y solo era capaz de aproximarse a la meta de Rui Silva en acciones aisladas.



A un cuarto de hora del final, el Levante había suturado la herida y recuperado el protagonismo perdido, sobre todo a base de contragolpes, pero sin acierto ante un Granada que no era el del inicio del segundo tiempo.



Al final, oportunidades ante ambas porterías que se frustraron y dieron paso a la igualada final.