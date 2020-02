Dembélé sufre una "rotura completa" de tendón en el muslo derecho

Actualizada 04/02/2020 a las 16:47

El jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé sufre una "ruptura completa" de tendón en el muslo derecho y, a la espera de saber qué tratamiento deberá seguir, seguirá siendo baja pese a que estaba cerca de superar una lesión previa en la misma zona.



"Las pruebas realizadas esta mañana a Ousmane Dembélé han mostrado que el jugador tiene una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho", comunicó el club blaugrana.



Eso sí, de momento no hay tiempo de baja aproximado ya que aún está por ver qué tratamiento deberá hacer el francés, si bien podría no volver a jugar en lo que queda de temporada.



"En las próximas horas se determinará qué tratamiento seguirá para su recuperación", explicó el Barça, pero el francés ya sufrió esta lesión en 2017, en el muslo izquierdo, y estuvo tres meses y medio fuera del equipo.



Dembélé, con una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho sufrida a finales de noviembre de 2019 que le tenía que tener unas diez semanas de baja, estaba cerca de recibir el alta médica, tras varios entrenamientos con el grupo, pero se lesionó este lunes de nuevo.



Se esperaba de él que fuera el refuerzo invernal que no ha llegado en la zona ofensiva del equipo, ya que así lo confirmó su técnico, Quique Setién, recientemente en sus últimas comparecencias ante los medios.



El extremo francés, que acumula varias lesiones musculares esta temporada, tres de ellas en el muslo, ha jugado sólo nueve partidos en lo que va de temporada, cinco en LaLiga y cuatro en la Liga de Campeones, con un gol en el campeonato doméstico.

