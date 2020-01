Víctor Sánchez del Amo, tras la difusión de su vídeo íntimo: "Esto a veces acaba en suicidio"

11/01/2020 a las 06:00

Suspendido de sus funciones como entrenador del Málaga y con su futuro todavía en el aire, Víctor Sánchez del Amo ha hablado por primera vez después de que se filtrase su vídeo sexual. En unas palabras que ha recogido 'Espejo Público', el técnico ha asegurado que él es la "víctima" y que es "valiente para tirar hacia adelante".

"No puedo hablar porque el club me tiene apartado, pero cuando me toque hacerlo todo quedará claro. Esto se va a solucionar", dijo. "La víctima soy yo. Estoy siendo víctima de una extorsión, pero soy valiente para tirar hacia adelante", ha afirmado. Además, ha enviado un mensaje mensaje a todos sobre el trato que se da a estas situaciones: "Estas cosas muchas veces acaban en suicidio, por la falta de tacto y la atención mediática".

No son pocos los que han salido en su defensa. Su mujer, entre otras personas, lo hizo prácticamente al instante de difundirse este vídeo sexual. Además, Fernando Sanz, expresidente del Málaga, también quiso dejar claro que Víctor "es la víctima".

Por su parte, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, le ha dejado completamente abiertas la puertas de este organismo si el club andaluz rescinde al final su contrato.

El Málaga, por su parte, ha ofrecido una rueda de prensa este viernes en la que finalmente sí han permitido preguntar a los periodistas. El director general del club, Richard Shaheen ha confirmado las conversaciones entre el club y los abogados de Sánchez del Amo para rescindir el contrato del madrileño.

"Estamos en conversaciones con Víctor para solucionar este asunto de manera amistosa. El Málaga está en contra de la vulneración de los derechos de la intimidad de Víctor. La decisión de la suspensión nace para la protección del club y darle a Víctor tiempo para gestionar el asunto en todas las esferas. No ha habido ninguna interferencia en los entrenamientos del primer equipo que prepara el próximo partido con el cuerpo técnico del club", ha confirmado el estadounidense.

Mientras, la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, aseguró ayer que la investigación sobre la publicación y difusión del vídeo está siendo "complicada, como todos los delitos que se cometen a través de la red". Al parecer, tal y como apunta el diario Sur, a Sánchez del Amo le exigían 20.000 euros a pagar en bitcoins, una moneda virtual, a cambio de no publicar las imágenes.

Lo que todavía no ha trascendido es cómo captaron el vídeo los ciberdelincuentes, si habrían hackeado la cuenta o el ordenador del técnico para obtener las imágenes o bien las habrían grabado cuando mantenía una conversación con alguien y sin que fuera consciente de que esa persona había empezado a grabarlo.

La investigación, a cargo de los grupos de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, se centra ahora en dos vías. La primera pasa por identificar a la persona o personas que están detrás del chantaje, por lo general ciberdelincuentes que utilizan anonimizadores de IP (la matrícula del ordenador al conectarse a Internet) y que actúan desde países extranjeros, lo que dificulta sobremanera identificarlos y detenerlos. Esta modalidad delictiva, la sextorsión, se mueve entre la estafa, la extorsión, la revelación de secretos y los delitos contra el honor y la intimidad.

La segunda línea de investigación se centra en identificar a todos los usuarios que compartieron el vídeo en redes sociales, de ahí que el entrenador recordara en un comunicado que compartir esas imágenes también es delito.

Málaga CF

