El exfutbolista serbio Darko Kovacevic, exjugador de la Real Sociedad, fue víctima de un tiroteo el lunes por la noche en Atenas, aunque no ha sido alcanzado por las balas y se encuentra fuera de peligro y con lesiones leves por una caída, según recoge el diario griego Ta Nea.



El exjugador, de 46 años, se encontraba cerca de su casa en Glyfada, al sur de la capital griega, cuando fue abordado por dos hombres que salieron de un vehículo para dispararle. Tras el disparo, el balcánico se tiró al suelo, y los individuos se marcharon en el coche pensando que le habían alcanzado.



Horas después, la policía encontró el automóvil quemado; el vehículo, a priori, no había sido robado, ya que nadie ha denunciado su desaparición, aunque no se descarta que los perpetradores hayan usado matrículas falsas. Según los datos que recogen las autoridades, el propietario del coche reside en la ciudad de Messinia.

Kovacevic fue trasladado a un hospital por razones "preventivas", aunque la bala no le alcanzó. Sin embargo, en la caída se dañó una rodilla y una muñeca, y se encuentra en estado de 'shock' por lo ocurrido.



La Real Sociedad, equipo de Kovacevic durante dos etapas -1996-99 y 2001-07-, mandó ánimos a su exjugador. "Nos llegan noticias preocupantes desde Atenas. Darko, te deseamos una pronta recuperación", señaló la entidad donostiarra en las redes sociales.

Nos llegan noticias preocupantes desde Atenas. Darko, te deseamos una pronta recuperación #AurreraReala pic.twitter.com/zD6CV9uwUT — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 7, 2020

